Россия намерена опровергнуть фейки о спецоперации со всей Украины

28 апреля 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Фейки не спасут националистов и наемников на Украине, заявил дипломат Сергей Леонидченко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине соберут доказательства о создании фейков со стороны украинских неонацистов, иностранных наемников и их спонсоров. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. «Сейчас по всей Украине, в том числе в Мариуполе, собираются многочисленные свидетельские показания и доказательства на этот счет», — заявил Сергей Леонидченко. Он подчеркнул, что поток фейковых новостей не сможет спасти украинских националистов, иностранных наемников и их спонсоров от ответственности. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Однако Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что 6 мая Россия планирует провести неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Встречу планируется провести для того, чтобы развеять очередную порцию безосновательных утверждений и фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой, считает Леонидченко. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

На Украине соберут доказательства о создании фейков со стороны украинских неонацистов, иностранных наемников и их спонсоров. Об этом заявил глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в ходе мероприятия, организованного Францией и Албанией в сотрудничестве с Украиной. «Сейчас по всей Украине, в том числе в Мариуполе, собираются многочисленные свидетельские показания и доказательства на этот счет», — заявил Сергей Леонидченко. Он подчеркнул, что поток фейковых новостей не сможет спасти украинских националистов, иностранных наемников и их спонсоров от ответственности. Россия ранее начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля доложил Путину о полном взятии Мариуполя. Однако Госдеп США распространяет фейк о том, что националисты якобы сохраняют контроль над Мариуполем. Глава правовой секции постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко заявил, что 6 мая Россия планирует провести неформальное заседание СБ ООН по ситуации на Украине. Встречу планируется провести для того, чтобы развеять очередную порцию безосновательных утверждений и фейков, приправленных ложью, лицемерием и помпезной риторикой, считает Леонидченко.