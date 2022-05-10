В России запретят ввоз части электросамокатов и моноколес

11 мая 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

В РФ предлагают запретить ввоз электросамокатов, способных разгоняться более 25 километров в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, ввозимые в Россию, будут должны иметь встроенный ограничитель скорости, функцию автоматического замедления и систему спутникового слежения. Такие правила собираются установить в новом ГОСТе, который разрабатывается Минпромторгом РФ, мэрией Москвы и ФГУП НАМИ. В Минпромторге рассказали о разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, сообщает « Коммерсант ». Основным требованием нового стандарта является «вшитое» с завода ограничение скорости 25 километров в час. Отмечается, что эта функция должна быть во всех устройствах, а не только в кикшеринговых электросамокатах. Также новым условием для сертификации ЭСИМ будет наличие спутниковой системы, которая будет принудительно ограничивать скорость в заданных районах. Также все самокаты должны быть оборудованы световозвращателями, а если они способны разогнаться до 25 километров в час, то еще передними фарами и задними фонарями. Ранее сообщалось, что МВД и Минтранс РФ предложили изменить ПДД для электросамокатов. В Совете Федерации считают, что для электросамокатов необходимо ввести ОСАГО. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Все электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, ввозимые в Россию, будут должны иметь встроенный ограничитель скорости, функцию автоматического замедления и систему спутникового слежения. Такие правила собираются установить в новом ГОСТе, который разрабатывается Минпромторгом РФ, мэрией Москвы и ФГУП НАМИ. В Минпромторге рассказали о разработке стандарта с требованиями к «электрическим средствам индивидуальной мобильности» (ЭСИМ), к которым относятся электросамокаты, моноколеса и гироскутеры, сообщает «Коммерсант». Основным требованием нового стандарта является «вшитое» с завода ограничение скорости 25 километров в час. Отмечается, что эта функция должна быть во всех устройствах, а не только в кикшеринговых электросамокатах. Также новым условием для сертификации ЭСИМ будет наличие спутниковой системы, которая будет принудительно ограничивать скорость в заданных районах. Также все самокаты должны быть оборудованы световозвращателями, а если они способны разогнаться до 25 километров в час, то еще передними фарами и задними фонарями. Ранее сообщалось, что МВД и Минтранс РФ предложили изменить ПДД для электросамокатов. В Совете Федерации считают, что для электросамокатов необходимо ввести ОСАГО.