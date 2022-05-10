Челябинские ревизоры зашли с проверкой в региональный минздрав

Проверки КСП регулярно заканчиваются уголовными делами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке использования бюджетных средств, выделенных на борьбу с онкологическими заболеваниями. Ревизия будет проведена в министерстве здравоохранения региона и его подведомственных учреждениях, сообщила пресс-служба КСП в своем telegram-канале.

«Будут проверены расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медоборудованием. Также проверят соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и проведут анализ достижения целей, задач и выполнение мероприятий регионального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — говорится в сообщении.

Мероприятие носит плановый характер. Ранее проверка КСП в региональном минздраве обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова. Также в отставку отправлен министр здравоохранения Юрий Семенов.