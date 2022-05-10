10 мая 2022
09 мая 2022
08 мая 2022

Челябинские ревизоры зашли с проверкой в региональный минздрав

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия контрольно-счетной палаты Челябинской области. Челябинск, контрольно-счетная палата, подшивалов юрий, лошкин алексей, коллегия ксп, векшин анатолий
Проверки КСП регулярно заканчиваются уголовными делами Фото:

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке использования бюджетных средств, выделенных на борьбу с онкологическими заболеваниями. Ревизия будет проведена в министерстве здравоохранения региона и его подведомственных учреждениях, сообщила пресс-служба КСП в своем telegram-канале.

«Будут проверены расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медоборудованием. Также проверят соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и проведут анализ достижения целей, задач и выполнение мероприятий регионального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — говорится в сообщении.

Мероприятие носит плановый характер. Ранее проверка КСП в региональном минздраве обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова. Также в отставку отправлен министр здравоохранения Юрий Семенов.

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Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке использования бюджетных средств, выделенных на борьбу с онкологическими заболеваниями. Ревизия будет проведена в министерстве здравоохранения региона и его подведомственных учреждениях, сообщила пресс-служба КСП в своем telegram-канале. «Будут проверены расходы на приобретение лекарственных препаратов и переоснащение медицинских организаций медоборудованием. Также проверят соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и проведут анализ достижения целей, задач и выполнение мероприятий регионального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“», — говорится в сообщении. Мероприятие носит плановый характер. Ранее проверка КСП в региональном минздраве обернулась уголовными делами против заместителя главы ведомства Александра Кузнецова. Также в отставку отправлен министр здравоохранения Юрий Семенов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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