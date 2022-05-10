10 мая 2022

Жители Екатеринбурга задыхаются от запаха гари. Онлайн-трансляция URA.RU с актуальными пожарами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, смог, плохая видимость, смог в городе, город екатеринбург, туман, экология
Столицу Урала охватил едкий смог Фото:

Утром 11 мая Екатеринбург накрыл густой смог и едкий запах гари. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров.

URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, как себя вести во время особого противопожарного режима.

10:50 11.05.2022 Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари. «Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница URA.RU.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво».

Утром 11 мая Екатеринбург накрыл густой смог и едкий запах гари. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров. URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, как себя вести во время особого противопожарного режима. 10:50 11.05.2022 Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари. «Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...