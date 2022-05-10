Столицу Урала охватил едкий смог Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 11 мая Екатеринбург накрыл густой смог и едкий запах гари. По информации Авиалесохраны на утро 11 мая, площадь лесных пожаров в регионе уже достигла 1500 гектаров.

URA.RU в режиме онлайн будет собирать сообщения о пожарах, начавшихся в регионе. Ранее мы рассказывали о том, как себя вести во время особого противопожарного режима.

10:50 Екатеринбуржцы жалуются на едкий запах гари. «Заснула сегодня с закрытым окном. Посреди ночи проснулась из-за удушающего кашля, который вызвал запах гари», — жалуется читательница URA.RU.