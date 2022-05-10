Приговор Алексею Бурнашову огласят 16 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Бывший депутат Госдумы от Пермского края Алексей Бурнашов, который летом 2021 года напал на полицейских, в своем последнем слове на заседании Ленинского районного суда попросил назначить ему минимальное условное наказание и дать «второй шанс», сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Прокурор запросил для Бурнашова пять лет колонии.

«Несмотря на то, что я полностью признал вину, несмотря на то, что я действительно раскаялся, я понимаю, что должен понести наказание. Но наказание может быть разным. Прошу вас дать мне наказание минимальное, чтобы я мог оставаться на свободе, получил второй шанс и продолжал помогать людям», — заявил Алексей Бурнашов.

Он добавил, что мог бы пригласить много свидетелей, которые рассказали бы о том, как им помог Бурнашов. Но не стал тратить время суда, ограничившись только одним человеком и зачитыванием благодарностей. Бурнашов отметил, что наказание он уже понес, и для него оно очень существенное: «Я практически уничтожил свою карьеру, в том числе политическую. А она для меня была важна, потому что мне важно помогать людям и обществу». Оглашение приговора экс-депутату состоится 16 мая.

Автомобиль, в котором находился экс-депутат, был остановлен сотрудниками ДПС в июле 2021 года. Он отказался от медосвидетельствования, обругал сотрудников матом и ударил. Позднее Бурнашов принес полицейским свои извинения. После окончания срока его полномочий и, соответственно, депутатской неприкосновенности было возбуждено уголовное дело. Расследование завершено в марте. Рассмотрение началось в Ленинском районном суде Перми 21 апреля. Сотрудник ДПС Эдуард Томилин на судебном заседании рассказал, что экс-депутат пытался укусить его за ухо. Прокурор запросил для него пять лет колонии и штраф в 30 тысяч рублей.

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