Информация, предоставленная Алексею Орлову его подчиненными, расходится с данными огнеборцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов обеспокоился пожарами, из-за которых уральскую столицу 10 мая накрыл смог. По данным URA.RU, сегодня утром он активно расспрашивал своих подчиненных и знакомых из регионального правительства, чтобы понять, горит ли территория города. И информация, предоставленная ему подчиненными, отличается от данных Авиалесоохраны.

«Утром глава задавал много вопросов [начальнице комитета по благоустройству Тамаре] Благодатковой, [министру природных ресурсов Алексею] Кузнецову. Они докладывали, что происходит, чьи земли горят, какие меры приняты и так далее. Пожары в основном в Березовском, екатеринбургских земель [в списке] нет. Но Орлов поручил Благодатковой проверить еще раз», — поделился собеседник. О том, что в черте Екатеринбурга пожаров нет, URA.RU сказал и другой источник в муниципальной власти.

Утром 11 мая кабинетных совещаний о пожарах Орлов не проводил. Поэтому в пресс-службе мэрии пока не знают о каких-либо официальных поручениях с его стороны. Тамара Благодаткова к моменту публикации не ответила на звонок агентства.

По данным Авиалесоохраны на вечер 10 мая, в Екатеринбурге горят 23 гектара леса (с тех пор другая информация не приходила). В минприроды корреспонденту сказали, что огнем задеты лишь границы мегаполиса. А смог пришел от пожаров не только в Березовском лесничестве, но и от возгораний в Курганской и Омской областях. URA.RU следит за свердловскими пожарами в режиме онлайн.

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