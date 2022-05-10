Уральский завод займется разработкой нового самолета

Уральский завод гражданской авиации разработает новый самолет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге займется разработкой нового самолета для местных авиалиний. Результаты тендера опубликованы на сайте госзакупок.

«Выполнение опытно-конструкторской работы в целях создания легкого многоцелевого самолета для местных воздушных линий. Шифр „ЛМС-3“. Определение поставщика завершено», — говорится в документации. Тендер был проведен Минпромторгом России.

В настоящий момент АО «Уральским заводом гражданской авиации» подписан контракт на сумму 3 499 999 000 рублей. Предполагается, что свердловское предприятие выполнит заказ до 2024 года. В документации подчеркивается, что в 2019 году были разработаны эскизно-технический проект и конструкторская документация, а также создан опытный образец самолета «ЛМС-901» для проведения статических испытаний. Позже он был доработан.

Ранее Правительство РФ планировало направить средства на строительство нового корпуса Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) в Екатеринбурге, где будут выпускать пассажирские самолеты. В 2020 году была информация, что руководство УЗГА планирует открыть новое производство в Ульяновске, если не сможет договорится о бюджетном финансировании данного проекта в «Титановой долине», но в правительстве Свердловской области эту информацию опровергли.