В крупном пожаре под Курганом погиб мужчина

Мужчины погиб при пожаре в садоводческом товариществе «Разлив» под Курганом Фото: Екатерина Сычкова

Во время пожара в дачном кооперативе «Разлив» в Кетовском районе Курганской области погиб мужчина. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили URA.RU в региональном следственном управлении СК России.

«Вечером 10 мая 2022 года в результате пожара в садоводческом товариществе „Разлив“, расположенном вблизи деревни Костоусово Кетовского района, погиб мужчина 1949 года рождения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области проводится доследственная проверка», — рассказали в ведомстве.

Это уже второй погибший при крупных пожарах, которые происходят в Курганской области с конца апреля. Ранее сообщалось, что после пожара в деревне Моревское Варгашинского района в одном из жилых домов обнаружено тело погибшей женщины 1955 года рождения.

В связи с тяжелой ситуацией с пожарами в Курганской области введен режим ЧС. Сотрудникам МЧС при тушении пожаров 10 мая удалось не допустить распространения огня на 1500 жилых домов, а также на 10 социальных объектов. Превентивную эвакуацию проводили в дачных поселках и деревнях Каргапольского, Кетовского и Юргамышского районов. О ситуации с пожарами губернатор Курганской области Вадим Шумков 10 мая отчитался перед президентом России Владимиром Путиным. В частности, он сообщил, что семи семьям с детьми, потерявшим крышу над головой, будет предоставлено другое жилье, а детей бесплатно отправят в загородные лагеря отдыха.

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