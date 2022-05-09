Курганским семьям с детьми, чьи дома сгорели, дадут новое жилье

В Курганской области семьям с детьми, которые потеряли в пожарах дома, дадут новое жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

В Курганской области семьям с детьми, у которых из-за пожаров сгорели дома, выделят новое жилье. Об этом в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава региона Вадим Шумков.

«Семи семьям с детьми, потерявшим единственное жилье будет предоставлено другое жилье. Детей бесплатно отправят в загородные лагеря отдыха», — сказал Шумков. Всем пострадавшим в пожарах продолжает оказываться разовая материальная помощь в размере 10 000 рублей.

«Дополнительно по 50 000 рублей каждому члену семьи за утраченное имущество. Также правительством региона принято решение о допвыплатах в размере 100 000 рублей, если это была дача, и 300 000 рублей, если дача использовалась в качестве жилья», — добавил Шумков. На данным момент выплаты уже получили 44 человека.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался о тушении пожаров перед президентом России Владимиром Путиным. Глава региона выступил с докладом в эфире федерального телеканала «Россия-24». Шумков отметил, что тушение пожаров осложняет отсутствие дождей и штормовой ветер. Из-за усложнившейся пожароопасной обстановки в Курганской области с 10 мая вновь введен режим чрезвычайной ситуации во всех муниципальных образованиях.