Bloomberg: трейдерам рекомендовали не следить за Мосбиржей

Трейдеры советуют отказаться от местного обменного курса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Валютные трейдеры нужно готовиться к переходу с обменного курса Мосбиржи на данные WM/Refinitiv при покупке российского рубля. Такую рекомендацию дала Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (Trade Association for the Emerging Markets, EMTA). Как отметили в агентстве Bloomberg, это подтверждает неуверенность инвесторов в российской валюте.

«Торговая ассоциация развивающихся рынков рекомендует, чтобы, начиная с 6 июня, трейдеры использовали данные о ценах от WM/Refinitiv в качестве основного варианта расчетной ставки для некоторых производных контрактов, согласно заявлению от 20 апреля», — сообщило агентство Bloomberg. Как отметили в издании, такой переход облегчит работу трейдеров, «сомневающихся в надежности курса рубля» на фоне антироссийских санкций.

Западные страны усилили свое санкционное давление на РФ после того, как Россия начала специальную операцию на Украине. Как отмечал российский лидер Владимир Путин, антироссийские ограничения оказывают негативное влияние и на сами страны Запада. Так, например, в США зафиксирован 60-процентный рост инфляции, нарушение системы расчетов и платежей.

После введения санкций, курс доллара обновил исторический максимум, поднявшись до 121 рубля. Однако, после этого российская валюта стала стремительно укрепляться на рынке.