Главу Евгения Сычева (на фото) сменит Данил Громенко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уходящего в отставку мэра Трехгорного (Челябинская область) Евгения Сычева сменит его первый заместитель Данил Громенко. Об этом 11 мая URA.RU сообщил источник.

«9 июня мэр Трехгорного Сычев работает последний день. На этом посту его в статусе исполняющего обязанности главы сменит Громенко. Он будет временным главой до тех пор, пока депутаты не проведут конкурс на пост мэра», — сообщил URA.RU источник из Трехгорного.

Инсайдер отмечает, что Громенко планирует участвовать в будущем конкурсе и считается одним из фаворитов на пост главы Трехгорного. В отличии от уходящего Сычева, у него есть поддержка среди депутатов.

Первым вице-мэром Трехгорного Громенко стал недавно — 29 марта 2022 года он досрочно сложил полномочия депутата по избирательному округу №5. На своей личной странице во «ВКонтакте» Громенко указывает, что он служил в войсковой разведке с 1998 по 2001 год и закончил Челябинский филиал российской академии народного хозяйства и госслужбы (ЧФ РАНХиГС).

Ранее Сычев заявил о своем решении покинуть кресло мэра в связи с переходом на работу в должности советника генерального директора ФГУП «ПСЗ». У уходящего мэра был жесткий конфликт с местными депутатами.