Со школой выпускники Тюмени попрощаются на день раньше (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последние звонки для выпускников Тюмени проведут не 17 мая (как планировалось ранее), а 16-го числа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Также перенесена дата запрета на продажу спиртного.

«Мероприятие „Последний звонок“ для выпускников 9 и 11 классов в школах Тюмени состоится 16 мая. Дата была перенесена с 17-го числа в связи с тем, что на этот день Рособрнадзором запланирована Всероссийская апробация государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Из-за переноса также изменилась дата, в которую в областной столице не будут продавать алкоголь. Запрет вводился как раз из-за проведения «Последних звонков». Теперь же купить спиртное нельзя будет 16 мая.

Ранее URA.RU писало о других праздниках, в которые в Тюмени нельзя приобрести алкоголь. Подробнее — в нашей памятке.