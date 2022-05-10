В пермской школе второклассник распылил перцовый баллончик

Учащихся начальных классов отпустили по домам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В инклюзивной школе №114 города Перми учащийся 2«Б» класса распылил перцовый баллончик. Из-за случившегося учащиеся начальных классов были отпущены домой. Об этом URA.RU рассказала одна из родителей, попросившая об анонимности.

«Одноклассник моего сына в школе разбрызгал перцовый баллончик. Всех отправили домой, вызвали полицию», — рассказала пермячка. По ее словам, ребенок находится под опекой бабушки и постоянно хулиганит в школе: «То сигареты принесет, то ножи. Ругается нецензурно прямо во время урока».

Директор МАОУ СОШ №114 Валентина Федотова подтвердила URA.RU информацию о случившемся. «Мальчик из второго класса брызнул из перцового баллончика. Мы отпустили детей начальной школы, которые учатся в том крыле [где распылили баллончик]. Остальные школьники продолжают учиться», — сказала Федотова.

В 2021 году школа №114 оказалась в центре скандала. URA.RU писало, что родители обвинили учителя школы в грубом отношении к ученикам. По их словам, педагог заклеивала учащимся рты и связывала за спиной руки. Общественники обратили внимание на ситуацию уполномоченного по защите прав детей в Прикамье Светланы Денисовой. Однако детский омбудсмен заявляла, что доказать противоправные действия педагога не представляется возможным.