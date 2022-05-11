СМИ сообщили о массовых дезертирствах украинцев в Одессе

Украинские боевики не захотели воевать на фронте, заявил силовик РФ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Большая часть украинских боевиков дезертировали в Одессе, когда узнали о планах отправить их на фронт после учений. Об этом сообщил источник в силовых структурах РФ со ссылкой на собеседника в армии Украины.

«Для территориальной обороны в Одесской области были сформированы двухнедельные курсы усиленной боевой подготовки с последующей отправкой в зону боевых действий из последней группы (около 300 человек) дезертировало более 70% боевиков», — цитирует РИА «Новости» источника. По его словам, сбежавшие боевики спрятались в деревнях Одесской области, некоторые якобы смогли уйти в Молдавию.

Источник отметил, что они вступали в территориальную оборону, чтобы избежать службы в украинских войсках. Поэтому боевики сбежали, узнав о реальных целях учений. ВСУ пытаются заполнить терробороной группу войск на юго-востоке из-за нехватки кадровых резервов, заявил силовик.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали демилитаризация и денацификация, а также помощь Донбассу. На стороне Украины сражаются также иностранные наемники. Ранее сотрудники Росгвардии ликвидировали лидера терробороны Украины в Харьковской области, сообщает RT.

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