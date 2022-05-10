В Перми появится новая станция наземного метро

Остановка «Кабельная» на кольцевом маршруте появится уже в мае Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

На кольцевом маршруте пермской городской электрички в мае появится новая остановка — «Ласточки» начнут брать на борт и выпускать пассажиров на станции «Кабельная» в районе Гайвы на правом берегу Камы. Это важно сделать как можно скорее, так как с 14 мая до конца лета будет ограничено автомобильное движение по плотине Камской ГЭС, отметил глава Пермской пригородной компании Сергей Канцур.

«Закрывается одна полоса движения по КамГЭС, теперь вопрос остановки на Гайве становится архиважным. Сегодня я связывался с руководителем пермского региона, который подтвердили, что в планах в мае сделать дополнительную остановку „Кабельная“. Будет сделана новая платформа, которую в мае, я надеюсь, специалисты СвЖД нам уложат, и такая остановка будет назначена», — сказал Канцур во время эфира в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, по его словам, жители Перми смогут пересекать реку Кама на электричке, а не на автотранспорте, движение которого будет ограничено.

Капремонт дороги по плотине КамГЭС стартует 14 мая и продлится до 31 августа. На это время движение автотранспорта будет организовано по одной полосе. Пермское наземное метро — кольцевой маршрут городской электрички — запустили 30 апреля. Тогда многим пермякам не понравилось, что у поезда лишь одна остановка на правом берегу Камы.