Германия начала оплачивать российский газ в рублях

11 мая 2022 в 23:24 Размер текста - 17 +

Германия начала платить России за газ рублями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Германия оплатила поставки российского газа по рублевой схеме. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции в ходе визита в США. «Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — рассказал журналистам Драги, информацию передает РИА «Новости». Итальянский премьер также выразил уверенность, что рублевые платежи за газ продолжатся. Ранее один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas согласился покупать газ у России за рубли. Указ об оплате газа в российской валюте 23 марта подписал глава РФ Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию. Французский министр Барбара Помпили заявила, что Европа единогласно против того, чтобы оплачивать российский газ в рублях. Несмотря на это, в Евросоюзе заявили, что закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Германия оплатила поставки российского газа по рублевой схеме. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции в ходе визита в США. «Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — рассказал журналистам Драги, информацию передает РИА «Новости». Итальянский премьер также выразил уверенность, что рублевые платежи за газ продолжатся. Ранее один из крупнейших немецких импортеров российского газа Verbundnetz Gas согласился покупать газ у России за рубли. Указ об оплате газа в российской валюте 23 марта подписал глава РФ Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. Так, например, 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива в Польшу и Болгарию. Французский министр Барбара Помпили заявила, что Европа единогласно против того, чтобы оплачивать российский газ в рублях. Несмотря на это, в Евросоюзе заявили, что закрытие российского газового крана в настоящий момент не обсуждается.