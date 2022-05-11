В РФ утвердили выплаты при смерти российских служащих на Донбассе 12 мая 2022 в 01:46 Размер текста - 17 + Семьи погибших российских служащих на Донбассе получат пять млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство РФ утвердило правила назначения и осуществления единовременных выплат размером пять и три млн рублей в случае, соответственно, гибели или ранения волонтеров, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в документе. Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтерам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам погибших пограничников РФ на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Правительство РФ утвердило правила назначения и осуществления единовременных выплат размером пять и три млн рублей в случае, соответственно, гибели или ранения волонтеров, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в документе. Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтерам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам погибших пограничников РФ на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям