11 мая 2022

В РФ утвердили выплаты при смерти российских служащих на Донбассе

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Семьи погибших российских служащих на Донбассе получат пять млн рублей Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Правительство РФ утвердило правила назначения и осуществления единовременных выплат размером пять и три млн рублей в случае, соответственно, гибели или ранения волонтеров, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в документе. Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтерам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам погибших пограничников РФ на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса.

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Правительство РФ утвердило правила назначения и осуществления единовременных выплат размером пять и три млн рублей в случае, соответственно, гибели или ранения волонтеров, а также госслужащих и сотрудников других учреждений, командированных на территории Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Утвердить прилагаемые Правила назначения и осуществления единовременных выплат», — говорится в документе. Отмечается, что единовременная выплата осуществляется волонтерам и лицам, командированным для выполнения задач на территориях ДНР и ЛНР, либо членам их семей. Ранее президент России Владимир Путин объявил о выплатах по пять миллионов рублей родственникам погибших пограничников РФ на границах с Украиной, Донецкой и Луганской народных республиках. Соответствующий указ глава государства подписал 18 апреля. Спецоперацию на территории Украины президент объявил 24 февраля. По его словам, основными ее цели является денацификация и демилитаризация киевского режима, а также помощь республикам Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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