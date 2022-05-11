Депутат Госдумы: украинцы стали «объектами опытов» США

12 мая 2022 в 02:00 Размер текста - 17 +

Яровая прокомментировала эксперименты Пентагона над гражданами Украины, находящимися в психиатрической больнице под Харьковом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Американская военная биологическая программа на Украине лишила ее граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути речь идет о преступлениях против граждан Украины. О преступлениях, которые в одинаковой степени изобличают организованную преступную деятельность должностных лиц Украины и США», — приводит ее слова пресс-служба Госдумы. Таким образом Ирина Яровая прокомментировала информацию про биологические эксперименты Пентагона над гражданами Украины. Ранее Минобороны сообщило о том, что располагает сведениями об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 3 Харькова. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, основной категорией подопытных были пациенты в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения, передает Царьград. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Военная биологическая программа США лишила граждан Украины не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их «объектами опытов». Об этом заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. «Американская военная биологическая программа на Украине лишила ее граждан не только защиты, но и неприкосновенности, сделав их объектами опытов. Именно об этом свидетельствует информация об экспериментах на пациентах психиатрической больницы. По сути речь идет о преступлениях против граждан Украины. О преступлениях, которые в одинаковой степени изобличают организованную преступную деятельность должностных лиц Украины и США», — приводит ее слова пресс-служба Госдумы. Таким образом Ирина Яровая прокомментировала информацию про биологические эксперименты Пентагона над гражданами Украины. Ранее Минобороны сообщило о том, что располагает сведениями об экспериментах Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 3 Харькова. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, основной категорией подопытных были пациенты в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения, передает Царьград. О работе на Украине целой сети биолабораторий США стало известно после начала специальной операции РФ. Российские военные выявили, что в лабораториях в непосредственной близости от России ведется разработка компонентов для создания биологического оружия. Президент России Владимир Путин заявил, что лаборатории контролируются Пентагоном.