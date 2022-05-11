11 мая 2022

Втрое меньше екатеринбуржцев желают купить квартиру в новостройке

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, новостройки, недвижимость, ипотека, здание, квартиры
Желание купить квартиру в новостройке упало в несколько раз Фото:

Количество желающих купить квартиру в новостройках Екатеринбурга снизилось в 3,5 раза по сравнению с мартом 2022 года, сравнивая с апрелем 2021 года число желающих меньше в 2,5 раза. Данные об этом появились на аналитической платформе bnMAP.pro.

Число квартир, проданных по договору долевого строительства в апреле 2022 года, составит 900-1000 штук, месяцем ранее более 3100 екатеринбуржцев купили недвижимость в новостройках по ДДУ. В апреле 2021 года квартиры в строящихся домах приобрело около 2,5 тысяч жителей города.

Ранее URA.RU рассказывало о рекордном подорожании недвижимости на первичном рынке жилья в Свердловской области, цены поднялись на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также мы рассказывали, что в Екатеринбурге недвижимость оказалась дороже чем Дубае и Нью-Йорке.

Сравнительные показатели по количеству купленных квартир в новостройках
Фото:

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Количество желающих купить квартиру в новостройках Екатеринбурга снизилось в 3,5 раза по сравнению с мартом 2022 года, сравнивая с апрелем 2021 года число желающих меньше в 2,5 раза. Данные об этом появились на аналитической платформе bnMAP.pro. Число квартир, проданных по договору долевого строительства в апреле 2022 года, составит 900-1000 штук, месяцем ранее более 3100 екатеринбуржцев купили недвижимость в новостройках по ДДУ. В апреле 2021 года квартиры в строящихся домах приобрело около 2,5 тысяч жителей города. Ранее URA.RU рассказывало о рекордном подорожании недвижимости на первичном рынке жилья в Свердловской области, цены поднялись на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также мы рассказывали, что в Екатеринбурге недвижимость оказалась дороже чем Дубае и Нью-Йорке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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