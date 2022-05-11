Втрое меньше екатеринбуржцев желают купить квартиру в новостройке

12 мая 2022 в 05:40 Размер текста - 17 +

Желание купить квартиру в новостройке упало в несколько раз Фото: Размик Закарян © URA.RU Количество желающих купить квартиру в новостройках Екатеринбурга снизилось в 3,5 раза по сравнению с мартом 2022 года, сравнивая с апрелем 2021 года число желающих меньше в 2,5 раза. Данные об этом появились на аналитической платформе bnMAP.pro. Число квартир, проданных по договору долевого строительства в апреле 2022 года, составит 900-1000 штук, месяцем ранее более 3100 екатеринбуржцев купили недвижимость в новостройках по ДДУ. В апреле 2021 года квартиры в строящихся домах приобрело около 2,5 тысяч жителей города. Ранее URA.RU рассказывало о рекордном подорожании недвижимости на первичном рынке жилья в Свердловской области, цены поднялись на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также мы рассказывали, что в Екатеринбурге недвижимость оказалась дороже чем Дубае и Нью-Йорке. Сравнительные показатели по количеству купленных квартир в новостройках Фото: аналитическая платформа bnMAP.pro Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Количество желающих купить квартиру в новостройках Екатеринбурга снизилось в 3,5 раза по сравнению с мартом 2022 года, сравнивая с апрелем 2021 года число желающих меньше в 2,5 раза. Данные об этом появились на аналитической платформе bnMAP.pro. Число квартир, проданных по договору долевого строительства в апреле 2022 года, составит 900-1000 штук, месяцем ранее более 3100 екатеринбуржцев купили недвижимость в новостройках по ДДУ. В апреле 2021 года квартиры в строящихся домах приобрело около 2,5 тысяч жителей города. Ранее URA.RU рассказывало о рекордном подорожании недвижимости на первичном рынке жилья в Свердловской области, цены поднялись на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Также мы рассказывали, что в Екатеринбурге недвижимость оказалась дороже чем Дубае и Нью-Йорке.