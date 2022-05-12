После новости URA.RU в уральский РАНХиГС нагрянула проверка из Москвы

Проверка может быть связана с массовой утечкой зарплат в вузе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Уральском институте управления (УИУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ проходит проверка, организованная центральным руководством вуза. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации УИУ. Хотя в пресс-службе филиала информацию опровергают.

«С обеда в институте работают проверяющие из Москвы. Пять-десять человек. Изучают работу нескольких отделов — в том числе IT», — поделился собеседник агентства.

Предположительно, проверка связана с массовой утечкой персональных данных. Как писало URA.RU, вечером 5 мая аноним разослал всем сотрудникам УИУ таблицы с зарплатами их коллег. Всего в списке, оказавшемся в распоряжении агентства, было более 350 человек, включая директора института Руслана Долженко. Утечка произошла на фоне множества внутренних конфликтов внутри вуза, которые продолжаются с весны 2020 года.

Реагируя на инцидент, в пресс-службе УИУ заявили, что проводят внутреннее расследование. В частности, создана специальная комиссия. «Специалисты академии с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего и недопущения подобной ситуации впредь продолжают работу в рамках внутренней проверки фактов недавней утечки персональных данных сотрудников екатеринбургского филиала», — сказал корреспонденту представитель УИУ Виктор Белимов 12 мая. Запрос направлен также в пресс-службу федерального РАНХиГС, но ответ на него пока не поступил.

Обновлено в 17:23: в первый и четвертый абзацы внесены изменены.

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