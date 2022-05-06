В президентском вузе на Урале аноним раскрыл зарплаты 350 человек

Друзья директора оказались богаче ученых

06 мая 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Массовая утечка произошла на фоне внутренних конфликтов в вузе Фото: Анна Майорова © URA.RU В Уральском институте управления (УИУ) РАНХиГС при президенте РФ разгорается новый скандал. По данным URA.RU, накануне вечером с анонимного почтового ящика сотрудникам вуза разослали письмо, в котором содержится информация о зарплатах их коллег (включая руководителей) за 2021 год. Пока кандидаты наук развлекаются подсчетами чужих доходов, команда директора института Руслана Долженко проводит расследование. В большом списке, оказавшемся в распоряжении URA.RU, — больше 350 человек. На первом месте по зарплатам — Долженко. Его заработок составил около 3,2 миллиона рублей. Значительную часть этой суммы — 806 тысяч рублей — ему начислили в декабре. Один из источников агентства в вузе утверждает, что это якобы новогодняя премия (назначил ли Долженко ее себе сам, неизвестно). Руслан Долженко возглавляет УИУ — альма-матер чиновников — с ноября 2019-го Фото: Анна Майорова © URA.RU Помимо Долженко, в топе рейтинга его заместители Петр Сураев (2,2 млн), Ольга Трофимова (1,8 миллиона, причем в августе Трофимова получила 11 тысяч рублей, а в декабре — 582 тысячи), Дмитрий Юрьевич Масленников (1,8 млн), завкафедрой управления персоналом Наталия Чевтаева (почти два млн рублей), декан факультета экономики и менеджмента Елена Качанова (1,9 млн), главный пиарщик вуза Виктор Белимов (1,7 миллиона). Также в списке предполагаемые протеже Долженко — начальник отдела управления молодежной политики и международных связей Маргарита Медведева (1,4 млн), ее зам Андрей Сальцев (1,5 млн) и бывший зам Долженко по науке Андрей Тух (1,5 млн за семь месяцев 2021-го). «Долженко устроил Туха в вуз, пока тот после увольнения из „Сбера“ не нашел новую работу. И в институте Тух вообще не появлялся. При этом в июле [2021-го], то есть перед уходом, ему выплатили 689 тысяч рублей», — поделился источник URA.RU, близкий к руководству УИУ. Согласно документу, между зарплатами руководителей и многих преподавателей — существенная разница Фото: Владимир Андреев © URA.RU На верхних строчках рейтинга есть и преподаватели. Это доценты Анастасия Юрьевна Масленникова (неизвестно, является ли она родственницей замдиректора Масленникова — у них одинаковые отчества), заработавшая в 2021-м 1,6 миллиона рублей, Алена Никитина (1,7 млн) и Алена Вишневская (2,1 миллиона, в сентябре она получила 875 тысяч рублей). Корреспондент сравнил их зарплаты с зарплатами некоторых других педагогов, случайно выбранных из огромного перечня. Так, доцент Елена Манакова в 2021 году получила 224,5 тысячи рублей, профессор Сергей Крылов — 219, 6 тысячи рублей, доцент Людмила Дышаева — 269 тысячи, доцент Ксения Колесникова — 658,1 тысячи. Впрочем, степень занятости ученых в вузе (то есть работают ли они на полных ставках) оперативно выяснить не удалось. Получить комментарий самого Руслана Долженко к моменту публикации не удалось. Он сослался на плохую связь (по слухам, Долженко в этот момент вместе с подчиненными отдыхал в лесу) и попросил обратиться к Виктору Белимову. Новость по теме В президентском вузе на Урале бунт против решения главы. «Это вотум недоверия» «По факту утечки персональных данных сотрудников распоряжением директора института инициирована внутренняя проверка, создана специальная комиссия, которая в тот же день приступила к работе. Кроме того, подготовлено и направлено заявление о правонарушении в правоохранительные органы. Руководство института готово оказать содействие качественному проведению расследования и добиваться наказания виновных лиц. Усилены меры безопасности для сохранения персональных данных сотрудников и пресечения подобных инцидентов», — прокомментировал Белимов. Вопросы о том, в чем причина большой разницы зарплат в вузе, получал ли Долженко новогоднюю премию в размере 800 тысяч рублей и правда ли, что Тух лишь номинально числился в УИУ, Белимов оставил без ответа. В ноябре 2021-го URA.RU рассказывало о другом крупном скандале внутри президентской академии, выпускающей чиновников. Во время голосования за новый состав ученого совета делегаты выступили против кандидатов от Долженко. Это расценили как вотум недоверия руководителю, занимающему пост с ноября 2019 года. Первое же выступление сотрудников УИУ против Долженко случилось за полтора года до этого, в мае 2020-го. Тогда ученый совет выступил против предлагаемой новым директором реорганизации и задал ему ряд неудобных вопросов — в том числе о невысоких зарплатах и массовых увольнениях (по данным URA.RU, в вузе грядет новая волна сокращений). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Уральском институте управления (УИУ) РАНХиГС при президенте РФ разгорается новый скандал. По данным URA.RU, накануне вечером с анонимного почтового ящика сотрудникам вуза разослали письмо, в котором содержится информация о зарплатах их коллег (включая руководителей) за 2021 год. Пока кандидаты наук развлекаются подсчетами чужих доходов, команда директора института Руслана Долженко проводит расследование. В большом списке, оказавшемся в распоряжении URA.RU, — больше 350 человек. На первом месте по зарплатам — Долженко. Его заработок составил около 3,2 миллиона рублей. Значительную часть этой суммы — 806 тысяч рублей — ему начислили в декабре. Один из источников агентства в вузе утверждает, что это якобы новогодняя премия (назначил ли Долженко ее себе сам, неизвестно). Помимо Долженко, в топе рейтинга его заместители Петр Сураев (2,2 млн), Ольга Трофимова (1,8 миллиона, причем в августе Трофимова получила 11 тысяч рублей, а в декабре — 582 тысячи), Дмитрий Юрьевич Масленников (1,8 млн), завкафедрой управления персоналом Наталия Чевтаева (почти два млн рублей), декан факультета экономики и менеджмента Елена Качанова (1,9 млн), главный пиарщик вуза Виктор Белимов (1,7 миллиона). Также в списке предполагаемые протеже Долженко — начальник отдела управления молодежной политики и международных связей Маргарита Медведева (1,4 млн), ее зам Андрей Сальцев (1,5 млн) и бывший зам Долженко по науке Андрей Тух (1,5 млн за семь месяцев 2021-го). «Долженко устроил Туха в вуз, пока тот после увольнения из „Сбера“ не нашел новую работу. И в институте Тух вообще не появлялся. При этом в июле [2021-го], то есть перед уходом, ему выплатили 689 тысяч рублей», — поделился источник URA.RU, близкий к руководству УИУ. На верхних строчках рейтинга есть и преподаватели. Это доценты Анастасия Юрьевна Масленникова (неизвестно, является ли она родственницей замдиректора Масленникова — у них одинаковые отчества), заработавшая в 2021-м 1,6 миллиона рублей, Алена Никитина (1,7 млн) и Алена Вишневская (2,1 миллиона, в сентябре она получила 875 тысяч рублей). Корреспондент сравнил их зарплаты с зарплатами некоторых других педагогов, случайно выбранных из огромного перечня. Так, доцент Елена Манакова в 2021 году получила 224,5 тысячи рублей, профессор Сергей Крылов — 219, 6 тысячи рублей, доцент Людмила Дышаева — 269 тысячи, доцент Ксения Колесникова — 658,1 тысячи. Впрочем, степень занятости ученых в вузе (то есть работают ли они на полных ставках) оперативно выяснить не удалось. Получить комментарий самого Руслана Долженко к моменту публикации не удалось. Он сослался на плохую связь (по слухам, Долженко в этот момент вместе с подчиненными отдыхал в лесу) и попросил обратиться к Виктору Белимову. «По факту утечки персональных данных сотрудников распоряжением директора института инициирована внутренняя проверка, создана специальная комиссия, которая в тот же день приступила к работе. Кроме того, подготовлено и направлено заявление о правонарушении в правоохранительные органы. Руководство института готово оказать содействие качественному проведению расследования и добиваться наказания виновных лиц. Усилены меры безопасности для сохранения персональных данных сотрудников и пресечения подобных инцидентов», — прокомментировал Белимов. Вопросы о том, в чем причина большой разницы зарплат в вузе, получал ли Долженко новогоднюю премию в размере 800 тысяч рублей и правда ли, что Тух лишь номинально числился в УИУ, Белимов оставил без ответа. В ноябре 2021-го URA.RU рассказывало о другом крупном скандале внутри президентской академии, выпускающей чиновников. Во время голосования за новый состав ученого совета делегаты выступили против кандидатов от Долженко. Это расценили как вотум недоверия руководителю, занимающему пост с ноября 2019 года. Первое же выступление сотрудников УИУ против Долженко случилось за полтора года до этого, в мае 2020-го. Тогда ученый совет выступил против предлагаемой новым директором реорганизации и задал ему ряд неудобных вопросов — в том числе о невысоких зарплатах и массовых увольнениях (по данным URA.RU, в вузе грядет новая волна сокращений).