Швецию и Финляндию предупредили об опасностях вступления в НАТО

09 мая 2022 в 05:50 Размер текста - 17 +

Членство Швеции и Финляндии в НАТО снизит их военную безопасность Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия заблуждаются, рассчитывая, что членство в НАТО повысит их безопасность. Об этом пишет в колонке для Deutsche Wirtschafts Nachrichten журналист Рональд Баразон. «Договор НАТО, видимо, никто не читает. <…> В уставе НАТО не указано, что за нападением на члена НАТО немедленно следует военное нападение», — пишет обозреватель. Он пояснил, что союзники могут оказать помощь на свое усмотрение — например, ограничиться советами. Журналист также подчеркнул, что членство в альянсе не отменяет собственных усилий по обороне, а лишь дополняет их. Кроме того, причиной спецоперации стало именно стремление Киева попасть в военно-политический блок, напомнил Баразон. На этом фоне «энтузиазм нечленов НАТО в отношении оборонительного альянса в принципе совершенно абсурден», — заключил журналист. Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что странам следует срочно вступать в Североатлантический альянс. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства, заявив, что наложит вето на соответствующее решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Нейтральные Австрия, Швеция и Финляндия заблуждаются, рассчитывая, что членство в НАТО повысит их безопасность. Об этом пишет в колонке для Deutsche Wirtschafts Nachrichten журналист Рональд Баразон. «Договор НАТО, видимо, никто не читает. <…> В уставе НАТО не указано, что за нападением на члена НАТО немедленно следует военное нападение», — пишет обозреватель. Он пояснил, что союзники могут оказать помощь на свое усмотрение — например, ограничиться советами. Журналист также подчеркнул, что членство в альянсе не отменяет собственных усилий по обороне, а лишь дополняет их. Кроме того, причиной спецоперации стало именно стремление Киева попасть в военно-политический блок, напомнил Баразон. На этом фоне «энтузиазм нечленов НАТО в отношении оборонительного альянса в принципе совершенно абсурден», — заключил журналист. Швеция и Финляндия намерены подать заявки на вступление в НАТО. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что странам следует срочно вступать в Североатлантический альянс. США, в свою очередь, пообещали им решить проблемы с безопасностью, которые могут возникнуть после подачи заявки. Несмотря на это, президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства, заявив, что наложит вето на соответствующее решение. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что страны в случае вступления в НАТО превратятся в пространство противостояния альянса и России.