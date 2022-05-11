Курганский росгвардеец спас жилые дома от пожара

Росгвардеец вовремя заметил дым в соседнем дворе и помог тушить возгорание до приезда пожарных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Благодаря сотруднику вневедомственной охраны управления Росгвардии по Курганской области прапорщику Сергею Шувайникову удалось предотвратить пожар в поселке Юргамыш. Причиной возгорания стал непотушенный мангал возле дома его соседа, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Рано утром росгвардеец увидел из окна своего дома дым в соседнем дворе и незамедлительно бросился к месту происшествия. Ворота были закрыты, правоохранитель перебежал через огород. Как оказалось, не затушенный мангал привел к возгоранию стройматериала, сухой травы и опила», — рассказали в ведомстве.

Шувайников вызвал пожарных и стал стучать в двери к соседу. Вместе с хозяином дома они самостоятельно пытались справиться с огнем до приезда пожарных. Прибывший на место расчет МЧС окончательно ликвидировал горение. Жителя поселка, по вине которого едва не случилось ЧП, привлекли к административной ответственности за нарушение действующего в регионе особого противопожарного режима.

По данным ведомства, с 30 апреля по 11 мая в Курганской области росгвардейцы принимали участие в профилактических противопожарных рейдах, провели более 1,5 тысячи бесед с курганцами, на нарушителей противопожарного режима составлены административные материалы, вынесено около 40 предписаний. В Катайском районе сотрудники вневедомственной охраны вместе с полицией помогали эвакуировать жителей деревни Чусовая, возле которой был лесной пожар, а затем охраняли общественный порядок и имущество граждан.

Ранее URA.RU сообщало, что по состоянию на 12 мая сотрудники МЧС продолжают бороться с отдельными очагами пожаров в лесах Каргапольского, Кетовского и Юргамышского муниципальных округов. Угрозы населенным пунктам Курганской области нет.

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