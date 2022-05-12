Турчак: «Единая Россия» поможет жителям Херсона и Запорожья

Андрей Турчак заявил об открытии двух гумцентров в Херсоне и Запорожье Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Херсоне, освобожденном от нацбатов и ВСУ, партия «Единая Россия» откроет гуманитарный центр. А в конце мая такой же центр будет открыт в частично контролируемой российскими войсками Запорожской области. Такой информацией поделился секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«На следующей неделе мы открываем гуманитарный центр в Херсоне, через неделю — в Запорожье. Мы, безусловно, эту работу будем продолжать, пока на территории Донбасса не будет восстановлена мирная жизнь», — цитируются слова Турчака на официальном сайте партии.

Секретарь генсовета «Единой России» также отметил, что на Донбассе и других освобожденных территориях с начала спецоперации заработали 15 гумцентров. Партия направила туда более 7,5 тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Сейчас главная задача — помощь в восстановлении документов, поиске работы. Работают специалисты Пенсионного фонда, Фонда медицинского страхования, региональных органов исполнительной власти в сфере образования, трудоустройства, социальной политики», — уточнил Турчак.

В поездке Турчака по югу Украины, освобожденному российскими войсками, сопровождал губернатор Приморья Олег Кожемяко, чей регион ранее принял множество беженцев. «К каждому человеку, семье подходят индивидуально. Очень важно, что оказали поддержку детям — практически все ходят в школы, детсады. Волонтерское движение Приморского края помогает, занимаются с детьми», — прокомментировал Турчак.

Кожемяко согласился, что сейчас главная задача — социализировать беженцев. «Приехал братский нам народ. И нужно помочь им трудоустроиться, наладить быт, чтобы они увидели, что им рады. Для нас это тоже поддержка — в той же судостроительной, отрасли, рыбопромышленной, в строительстве нужны специалисты, и мы готовы их принять на работу», — уточнил он.

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и Андрей Турчак приехали в Мариуполь. Делегация направилась на завод Ильича и в морской порт, затем посетила центр помощи «Единой России», приняла участие в открытии памятника знаменитой бабушке со Знаменем Победы, а также встретилась с ветеранами Великой Отечественной войны.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится Россией с конца февраля этого года. Российские военные взяли под полный контроль территорию Херсонской области (https://ura.news/news/1052538590) и большую часть Запорожской, от ВСУ освобождена почти вся Луганская республика и часть Донецкой.

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