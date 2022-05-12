В Кремле пригрозили решительным ответом на вмешательство в СВО

12 мая 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отреагировал на слова зампреда Совбеза Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прямого столкновения России и Североатлантического альянса не хочет никто. Однако РФ может дать решительный ответ в случае, если страны Запада захотят повлиять на спецоперацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего о риске ядерной войны. «Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия об этом также неоднократно делала заявления. Об этом заявляли и в НАТО, и в Вашингтоне — так говорил президент США Джо Байден. Но в то же время мы исходим прежде всего от тех заявлений, которые делал президент РФ Владимир Путин с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину. В частности, влезть в спецоперацию, которую проводят на Украине ВС РФ. Эти заявления президента хорошо известны, и мы исходим из них», — отметил Песков на конференц-колле. О том, что риск войны НАТО с Россией существует, и последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта, 12 мая заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что накачивание странами Североатлантического альянса Украины оружием, отправка туда наемников и проведение учений у границ России повышают вероятность конфликта, который теоретически может перейти в ядерную войну. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Прямого столкновения России и Североатлантического альянса не хочет никто. Однако РФ может дать решительный ответ в случае, если страны Запада захотят повлиять на спецоперацию на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, заявившего о риске ядерной войны. «Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. И Россия об этом также неоднократно делала заявления. Об этом заявляли и в НАТО, и в Вашингтоне — так говорил президент США Джо Байден. Но в то же время мы исходим прежде всего от тех заявлений, которые делал президент РФ Владимир Путин с 24 февраля о том, что Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается каким-то образом влезть на Украину. В частности, влезть в спецоперацию, которую проводят на Украине ВС РФ. Эти заявления президента хорошо известны, и мы исходим из них», — отметил Песков на конференц-колле. О том, что риск войны НАТО с Россией существует, и последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта, 12 мая заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он уточнил, что накачивание странами Североатлантического альянса Украины оружием, отправка туда наемников и проведение учений у границ России повышают вероятность конфликта, который теоретически может перейти в ядерную войну. Разговоры о ядерной войне со стороны Запада возобновились после начала вынужденной российской спецоперации на Украине, которая проводится с 24 февраля. Основная цель — денацификация и демилитаризация территории, а не ее оккупация. Российские войска спасают жителей Донбасса, восемь лет страдавших от обстрелов ВСУ и нацбатов.