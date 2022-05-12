Кремль: США не пытаются возобновить диалог с Россией

12 мая 2022 в 14:57 Размер текста - 17 +

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США не пытались возобновить диалог с Россией за время спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки не пытались за прошедшие 2,5 месяца с начала спецоперации ВС РФ на Украине возобновить диалог с Россией. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — заявил Песков. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что США и России необходимо поговорить друг с другом. По его мнению, это было бы попыткой завершить спецоперацию на Украине. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Соединенные Штаты Америки не пытались за прошедшие 2,5 месяца с начала спецоперации ВС РФ на Украине возобновить диалог с Россией. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — заявил Песков. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что США и России необходимо поговорить друг с другом. По его мнению, это было бы попыткой завершить спецоперацию на Украине. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины.