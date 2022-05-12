Кремль: США не пытаются возобновить диалог с Россией

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США не пытались возобновить диалог с Россией за время спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты Америки не пытались за прошедшие 2,5 месяца с начала спецоперации ВС РФ на Украине возобновить диалог с Россией. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — заявил Песков.

Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что США и России необходимо поговорить друг с другом. По его мнению, это было бы попыткой завершить спецоперацию на Украине.

Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Соединенные Штаты Америки не пытались за прошедшие 2,5 месяца с начала спецоперации ВС РФ на Украине возобновить диалог с Россией. Об этом URA.RU заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «До начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предприняли действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было», — заявил Песков. Накануне премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что США и России необходимо поговорить друг с другом. По его мнению, это было бы попыткой завершить спецоперацию на Украине. Спецоперация по защите Донбасса началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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