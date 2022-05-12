В Кремле пообещали укрепить оборону из-за обстрела под Белгородом

12 мая 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Также Дмитрий Песков заявил, что мирные переговоры находятся в той же стадии, что и ранее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России необходимо усилить безопасность в российских регионах, граничащих с Украиной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это [обстрел в Белгородской области] все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов. Обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать, могут говорить наши военные», — заявил Песков во время конференц-колла. Также пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, как инцидент у границ скажется на переговорах, поделился, что сейчас «на переговорном треке похвастаться нечем». «Со вчерашнего дня ничего не изменилось», — заключил он. С конца февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В России необходимо усилить безопасность в российских регионах, граничащих с Украиной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Это [обстрел в Белгородской области] все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов. Обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать, могут говорить наши военные», — заявил Песков во время конференц-колла. Также пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, как инцидент у границ скажется на переговорах, поделился, что сейчас «на переговорном треке похвастаться нечем». «Со вчерашнего дня ничего не изменилось», — заключил он. С конца февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.