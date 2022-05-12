В Кремле пообещали укрепить оборону из-за обстрела под Белгородом

В России необходимо усилить безопасность в российских регионах, граничащих с Украиной. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это [обстрел в Белгородской области] все-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности прилегающих к Украине районов. Обо всех остальных мерах, которые необходимо принимать, могут говорить наши военные», — заявил Песков во время конференц-колла.
Также пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос, как инцидент у границ скажется на переговорах, поделился, что сейчас «на переговорном треке похвастаться нечем». «Со вчерашнего дня ничего не изменилось», — заключил он.
С конца февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Вооруженные силы Украины обстреляли село Солохи Белгородского района Белгородской области вечером 11 мая. В результате погиб один человек, еще несколько получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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