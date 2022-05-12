В Курганской области продают коттедж с кинотеатром. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Коттеджный посёлок. Курган , дом, недвижимость, коттедж, дача, загородный дом, коттеджный поселок, фасад дома
В подвале коттеджа находится кинотеатр (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе (Курганская область) продают коттедж, в подвале которого есть кинотеатр. Данное объявление размещено на сайте Avito.

«Продается одноэтажный, защищенный от чужих глаз, коттедж, 486 квадратных метров, на территории СНТ „Ромашка-плюс“. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном», — указано в объявлении.

Также в коттедже есть банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха, гараж на три машины и зона барбекю. По словам автора объявления, в доме практически не жили. Хозяин оценил стоимость коттеджа с участком в 19,7 млн рублей.

Ранее в Кургане за 22 млн рублей продавали участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская. В том же городе продавали коттедж с двухэтажным банным комплексом.

Стоимость коттеджа оценили в 19,7 млн рублей

Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан», будьте в курсе всех важных событий.

В Кетовском районе (Курганская область) продают коттедж, в подвале которого есть кинотеатр. Данное объявление размещено на сайте Avito. «Продается одноэтажный, защищенный от чужих глаз, коттедж, 486 квадратных метров, на территории СНТ „Ромашка-плюс“. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха, гараж на три машины и зона барбекю. По словам автора объявления, в доме практически не жили. Хозяин оценил стоимость коттеджа с участком в 19,7 млн рублей. Ранее в Кургане за 22 млн рублей продавали участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская. В том же городе продавали коттедж с двухэтажным банным комплексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...