В Кетовском районе (Курганская область) продают коттедж, в подвале которого есть кинотеатр. Данное объявление размещено на сайте Avito.
«Продается одноэтажный, защищенный от чужих глаз, коттедж, 486 квадратных метров, на территории СНТ „Ромашка-плюс“. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном», — указано в объявлении.
Также в коттедже есть банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха, гараж на три машины и зона барбекю. По словам автора объявления, в доме практически не жили. Хозяин оценил стоимость коттеджа с участком в 19,7 млн рублей.
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В Кетовском районе (Курганская область) продают коттедж, в подвале которого есть кинотеатр. Данное объявление размещено на сайте Avito. «Продается одноэтажный, защищенный от чужих глаз, коттедж, 486 квадратных метров, на территории СНТ „Ромашка-плюс“. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном», — указано в объявлении. Также в коттедже есть банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха, гараж на три машины и зона барбекю. По словам автора объявления, в доме практически не жили. Хозяин оценил стоимость коттеджа с участком в 19,7 млн рублей. Ранее в Кургане за 22 млн рублей продавали участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская. В том же городе продавали коттедж с двухэтажным банным комплексом.