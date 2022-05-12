В подвале коттеджа находится кинотеатр (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе (Курганская область) продают коттедж, в подвале которого есть кинотеатр. Данное объявление размещено на сайте Avito.

«Продается одноэтажный, защищенный от чужих глаз, коттедж, 486 квадратных метров, на территории СНТ „Ромашка-плюс“. <…> В подвале кинотеатр 40 квадратных метров с огромным экраном», — указано в объявлении.

Также в коттедже есть банный комплекс с отдельной кухней и комнатой отдыха, гараж на три машины и зона барбекю. По словам автора объявления, в доме практически не жили. Хозяин оценил стоимость коттеджа с участком в 19,7 млн рублей.

Ранее в Кургане за 22 млн рублей продавали участок с коттеджем, на территории которого находится столярная мастерская. В том же городе продавали коттедж с двухэтажным банным комплексом.

Стоимость коттеджа оценили в 19,7 млн рублей Скрин: сайт Avito