Сенатор: Россия готова забрать памятник ВОВ, ненужный Латвии

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, гвоздики, возложение цветов, цветы, памятник труженикам тыла
Власти Латвии хотят снести памятник Освободителям Риги, но местные жители против Фото:

Россия готова забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат снести мемориал. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Если они позволят это сделать [вывезти памятник], тогда надо вывозить. Но, боюсь, они не позволят», — приводит слова Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что по этому вопросу будет вестись работа по линии дипломатов.

Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Однако полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу, пишет Life. Латвия также запретила празднование Дня Победы, сообщает RT.

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Россия готова забрать из Латвии памятник Освободителям Риги, если власти страны разрешат снести мемориал. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. «Если они позволят это сделать [вывезти памятник], тогда надо вывозить. Но, боюсь, они не позволят», — приводит слова Джабарова РИА «Новости». Он отметил, что по этому вопросу будет вестись работа по линии дипломатов. Ранее парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги. Накануне принятия решения местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его. Однако полиция Риги полностью перекрыла доступ к монументу, пишет Life. Латвия также запретила празднование Дня Победы, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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