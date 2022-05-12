Цены на газ в Европе выросли на 20%

Стоимость газа в Европе достигла 1200 долларов за тысячу кубов
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Утром стоимость июньских фьючерсов газа на бирже в Европе достигала 1085,8 доллара. После чего котировки выросли еще до 1233,9 доллара (+20,9%).
Цены на газ на бирже в Европе растут на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Через нее поставляется из России почти треть газа в Европу. При этом в начале мая заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%, пишет RT.
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