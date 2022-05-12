Цены на газ в Европе выросли на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завод комплекса сжиженного природного газа
Стоимость газа в Европе достигла 1200 долларов за тысячу кубов Фото:

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Утром стоимость июньских фьючерсов газа на бирже в Европе достигала 1085,8 доллара. После чего котировки выросли еще до 1233,9 доллара (+20,9%).

Цены на газ на бирже в Европе растут на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Через нее поставляется из России почти треть газа в Европу. При этом в начале мая заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%, пишет RT.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на 20% и превысили 1200 долларов за тысячу кубов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Утром стоимость июньских фьючерсов газа на бирже в Европе достигала 1085,8 доллара. После чего котировки выросли еще до 1233,9 доллара (+20,9%). Цены на газ на бирже в Европе растут на фоне приостановки транзита российского газа украинским оператором через одну из точек. Через нее поставляется из России почти треть газа в Европу. При этом в начале мая заявки на поставку российского газа через Украину увеличились на 43%, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...