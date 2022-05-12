Матвиенко: кто примет решение о вхождении Херсона в состав РФ

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко заявила, что РФ будет ориентироваться на мнение жителей Херсона Фото:

Решение о вхождении Херсонской области в состав РФ должны принимать жители региона. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Такое решение [о статусе территории] могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда [примут], это их право», — передает слова Матвиенко ТАСС.

Спикер Совфеда подчеркнула, что на жителей Херсонской области не оказывается давление. Россия, по ее словам, примет любое их решение.

Во время спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны военные РФ взяли под контроль Херсонскую область. Местные власти планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять их состав РФ, сообщает портал «Дни.ру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение должны принимать сами жители, передает телеканал 360.

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Решение о вхождении Херсонской области в состав РФ должны принимать жители региона. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Такое решение [о статусе территории] могут принять только сами жители Херсонской области. Какое они примут решение, когда [примут], это их право», — передает слова Матвиенко ТАСС. Спикер Совфеда подчеркнула, что на жителей Херсонской области не оказывается давление. Россия, по ее словам, примет любое их решение. Во время спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации страны военные РФ взяли под контроль Херсонскую область. Местные власти планируют обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять их состав РФ, сообщает портал «Дни.ру». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение должны принимать сами жители, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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