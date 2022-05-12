Свердловские власти привлекут в регион московских актеров

Киношкола на базе Свердловской киностудии финансируется за счет Минкульта РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Второй поток киношколы, который стартовал 12 мая на базе Свердловской киностудии, нацелен на то, чтобы обеспечить новыми кадрами киноиндустрию и возродить уральскую площадку для фильмов. Об этом заявил заместитель губернатора Павел Креков во время торжественного запуска киношколы.

«Мы горячо и искренне поддерживаем те процессы, которые происходят на киностудии. И об этом был неоднократно разговор у губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева]. Мы встречались, проговаривали одну из главных проблем — отсутствие кадров, которые обеспечивают кино, как некую индустрию», — заявил замгубернатора. Он подчеркнул, что благодаря киношколе индустрия кино будет укомплектована людьми, которые «обеспечат тыл всему тому, что видит зритель на экране».

Также Креков добавил, что благодаря Минкульту РФ, у студентов второго потока киношколы появляется возможность освоить кинопрофессию бесплатно. «Очень хорошо, что министерство культуры РФ финансирует этот проект, и у талантливых людей благодаря этому ресурсу [удается] и профессию получить, и внести свой вклад в отечественный кинематограф, и помочь возрождению нашей любимой Свердловской киностудии», — подытожил представитель свердловской власти.

Как заявил директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин, школа кино была создана для того, чтобы в будущем студенты смогли участвовать в создании фильмов, которые будут снимать на базе уральской студии (среди них в перспективе есть и московский проект). «Уже в этом августе мы начнем съемки художественного фильма, в июне начнутся съемки полнометражного документального фильма. И очень надеюсь, что вы будете участвовать в этих проектах», — рассказал Шадрин.

Ранее Свердловская киностудия начала поиск известных актеров для съемок социальной драмы «Сломя голову». Съемки фильма начнутся в Екатеринбурге в августе—сентябре. Также напомним, что первый поток киношколы прошел осенью 2021 года, где екатеринбуржцев обучали работе осветителей, механиков камеры, ассистентов художника по гриму и ассистентов художника-постановщика. Двое выпускников даже отправились на стажировку Netflix. Киношколу запустили после того, как в апреле прошлого года в Свердловской киностудии сменилось руководство и директором вместо Михаила Чурбанова стал Виктор Шадрин. Его замом стал московский режиссер Евгений Григорьев — автор фильмов «ПроРок» и фильма «Подельники». Кинокурсы стали частью перезапуска студии наравне с покупкой новой техники, проведением съемок трех фильмов и техническим переоснащением и модернизацией здания.

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