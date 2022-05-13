Свердловские депутаты пожаловались на Соловьева его начальнику

13 мая 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Депутаты попросили усмирить Владимира Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутаты свердловского заксобрания обратились к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой пресечь перепалку телеведущего Владимира Соловьева с жителями Екатеринбурга и представителями уральской власти. Такое коллективное письмо парламентарии подписали и направили в Москву, сообщил URA.RU источник в заксо. «Составили на двух листах обращение к Олегу Борисовичу. Подписали большинство депутатов, но не все — пять человек, кто в отпуске, кто в отъезде», — поделился один из составителей текста письма, уточнив, что в подписании не участвовали четверо членов фракции КПРФ. Примерные формулировки призывов к Добродееву собеседник по памяти воспроизвел так: «поставить точку в неуместной полемике» и «дать оценку работе» Соловьева. Дозвониться до спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной URA.RU не удалось. В начале мая источники агентства анонсировали, что свердловские депутаты хотят отреагировать на поступок Соловьева и готовят письмо к руководству ВГТРК. Между собой члены парламента называли поведение ведущего недопустимым. В апреле во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист неоднократно оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов, которых корежит от буквы Z», а депутатов екатеринбургской думы раскритиковал за политические взгляды. Сами же члены гордумы, по данным URA.RU, готовят Соловьеву жесткий ответ и планируют обратиться в прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Депутаты свердловского заксобрания обратились к гендиректору ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой пресечь перепалку телеведущего Владимира Соловьева с жителями Екатеринбурга и представителями уральской власти. Такое коллективное письмо парламентарии подписали и направили в Москву, сообщил URA.RU источник в заксо. «Составили на двух листах обращение к Олегу Борисовичу. Подписали большинство депутатов, но не все — пять человек, кто в отпуске, кто в отъезде», — поделился один из составителей текста письма, уточнив, что в подписании не участвовали четверо членов фракции КПРФ. Примерные формулировки призывов к Добродееву собеседник по памяти воспроизвел так: «поставить точку в неуместной полемике» и «дать оценку работе» Соловьева. Дозвониться до спикера заксобрания Людмилы Бабушкиной URA.RU не удалось. В начале мая источники агентства анонсировали, что свердловские депутаты хотят отреагировать на поступок Соловьева и готовят письмо к руководству ВГТРК. Между собой члены парламента называли поведение ведущего недопустимым. В апреле во время интервью с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист неоднократно оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов, которых корежит от буквы Z», а депутатов екатеринбургской думы раскритиковал за политические взгляды. Сами же члены гордумы, по данным URA.RU, готовят Соловьеву жесткий ответ и планируют обратиться в прокуратуру.