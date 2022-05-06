Свердловские депутаты хотят пожаловаться начальству Соловьева

06 мая 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Перепалка уральцев с Владимиром Соловьевым длится больше недели Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Депутаты свердловского заксобрания могут обратиться к руководству ВГТРК с просьбой оценить поступок телеведущего Владимира Соловьева, в прямом эфире назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Подготовку такого письма сейчас обсуждают члены областного парламента, сообщили URA.RU сразу несколько источников. «Сейчас депутаты обсуждают возможность обратиться к ВГТРК. Скорее всего, это будет просьба дать оценку поведению Соловьева, который повел себя недопустимо для федерального ведущего», — поделился инсайдер, уточнив, что само письмо еще не подписывалось. Другой собеседник агентства добавил, что петиция, вероятно, будет направлена на имя гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Дозвониться до спикера заксо Людмилы Бабушкиной URA.RU не удалось. В апреле во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист вновь оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов, которых корежит от буквы Z», а депутатов екатеринбургской думы раскритиковал за политические взгляды. Сами же депутаты, по данным URA.RU, готовят Соловьеву жесткий ответ и планируют обратиться в прокуратуру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Депутаты свердловского заксобрания могут обратиться к руководству ВГТРК с просьбой оценить поступок телеведущего Владимира Соловьева, в прямом эфире назвавшего Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Подготовку такого письма сейчас обсуждают члены областного парламента, сообщили URA.RU сразу несколько источников. «Сейчас депутаты обсуждают возможность обратиться к ВГТРК. Скорее всего, это будет просьба дать оценку поведению Соловьева, который повел себя недопустимо для федерального ведущего», — поделился инсайдер, уточнив, что само письмо еще не подписывалось. Другой собеседник агентства добавил, что петиция, вероятно, будет направлена на имя гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Дозвониться до спикера заксо Людмилы Бабушкиной URA.RU не удалось. В апреле во время интервью с полпредом президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым Соловьев попросил объяснить, как в Екатеринбурге, который является «центром мерзотной либероты», уживались патриоты и «подонки, теперь скрывающиеся за границей». Слова вызвали широкий общественный резонанс, на них отреагировали многие свердловские VIP, включая губернатора Евгения Куйвашева, призвавшего Соловьева «следить за своим языком». В последующих своих эфирах, в том числе на канале «Россия 1», журналист вновь оскорблял жителей Екатеринбурга. В частности, он называл уральскую столицу «городом бесов, которых корежит от буквы Z», а депутатов екатеринбургской думы раскритиковал за политические взгляды. Сами же депутаты, по данным URA.RU, готовят Соловьеву жесткий ответ и планируют обратиться в прокуратуру.