Полянский оценил риск применения ядерного оружия Россией

12 мая 2022 в 23:47 Размер текста - 17 +

Зампостпреда РФ при ООН назвал условие, при котором РФ применит ядерное оружие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если для России возникнет критическая угроза, которая поставит под сомнение дальнейшее существование страны, правительство примет все возможные меры решения проблемы, вплоть до применения ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель постоянного представитель России при ООН Дмитрий Полянский. «Я дипломат, я не участвую в принятии решений по ядерной стратегии, но я могу сказать: да, у нас есть ядерное оружие. И если для России возникнет экзистенциальная угроза, то, я уверен, мы можем использовать ядерное оружие» — сказал он в интервью британскому порталу UnHerd. При ответе на вопрос о том, что для России является «экзистенциальной угрозой», Полянский сказал, что он — «не тот человек, который может это определять». «Это люди, которые получают зарплату за решение военных проблем. Я получаю свое жалование за работу по дипломатическим вопросам», — заключил он. Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Если для России возникнет критическая угроза, которая поставит под сомнение дальнейшее существование страны, правительство примет все возможные меры решения проблемы, вплоть до применения ядерного оружия. Об этом сообщил заместитель постоянного представитель России при ООН Дмитрий Полянский. «Я дипломат, я не участвую в принятии решений по ядерной стратегии, но я могу сказать: да, у нас есть ядерное оружие. И если для России возникнет экзистенциальная угроза, то, я уверен, мы можем использовать ядерное оружие» — сказал он в интервью британскому порталу UnHerd. При ответе на вопрос о том, что для России является «экзистенциальной угрозой», Полянский сказал, что он — «не тот человек, который может это определять». «Это люди, которые получают зарплату за решение военных проблем. Я получаю свое жалование за работу по дипломатическим вопросам», — заключил он. Ранее в МИД РФ заявили, что не собираются использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине. Глава ведомства Сергей Лавров заявил о реальных рисках ядерной войны. В НАТО исключили ее возможность.