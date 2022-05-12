Украина потеряла миллиарды долларов за время спецоперации

13 мая 2022 в 01:35 Размер текста - 17 +

Расходы Украины на с начала спецоперации превысили восемь млрд долларов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Расходы Украины на военные нужды с начала специальной операции России превысили восемь миллиардов долларов. С таким заявлением в интервью информационному агентству Reuters выступил украинский министр финансов Сергей Марченко. «[Спецоперация] вынуждает Украину направить 8,3 млрд долларов на военные расходы, налоговые поступления падают», — говорится в материале. По словам министра, средства были направлены на приобретение различных видов вооружений, ремонт боевой техники, а также оказание помощи временно перемещенным лицам. Марченко также сообщил, что Украина в апреле получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений. «Если не учитывать иностранную помощь, то мы сейчас оцениваем поступление доходов в мае—июне на уровне 45-50% от того, что было запланировано, при условии, что ситуация не ухудшится», — заключил чиновник. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. По словам бывшего депутата Верховной Рады, при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза, капитуляция киевского режима начнется уже 15 мая. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, объяснил экс-депутат. Сообщалось, что Россия потеряла в 10 раз меньше бойцов, чем ВСУ. Ранее президент Украины заявлял, что по предварительным оценкам, его страна потеряла 550 млрд в результате разрушений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Расходы Украины на военные нужды с начала специальной операции России превысили восемь миллиардов долларов. С таким заявлением в интервью информационному агентству Reuters выступил украинский министр финансов Сергей Марченко. «[Спецоперация] вынуждает Украину направить 8,3 млрд долларов на военные расходы, налоговые поступления падают», — говорится в материале. По словам министра, средства были направлены на приобретение различных видов вооружений, ремонт боевой техники, а также оказание помощи временно перемещенным лицам. Марченко также сообщил, что Украина в апреле получила лишь 60% запланированных налоговых поступлений. «Если не учитывать иностранную помощь, то мы сейчас оцениваем поступление доходов в мае—июне на уровне 45-50% от того, что было запланировано, при условии, что ситуация не ухудшится», — заключил чиновник. На территории Украины с 24 февраля проводится спецоперация РФ по демилитаризации страны. В ходе нее Вооруженные силы России успешно выполняют задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. По словам бывшего депутата Верховной Рады, при условии отсутствия военной поддержки Украины из Евросоюза, капитуляция киевского режима начнется уже 15 мая. Потери армии ВСУ становятся критическими: военные вынуждены лимитировать выдачу боеприпасов на день, а запасы топлива почти полностью израсходованы, объяснил экс-депутат. Сообщалось, что Россия потеряла в 10 раз меньше бойцов, чем ВСУ. Ранее президент Украины заявлял, что по предварительным оценкам, его страна потеряла 550 млрд в результате разрушений.