Западные наемники на Украине признали превосходство армии РФ. «Мы здесь мальчики для битья»

13 мая 2022 в 05:46 Размер текста - 17 +

Telegraph: западные наемники на Украине сталкиваются с тотальным превосходством ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные наемники на Украине признали превосходство российской армии. Беседы с солдатами опубликованы в Telegraph. «Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия», — заявил отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области, передает издание. Наемник сообщил, что на фоне других военных выделяются российские беспилотники, которые умело наводят артиллерию на позиции ВСУ и иностранцев. Другой американский военнослужащий по имени Майкл, имеющий опыт боев на Ближнем Востоке отметил, что стоит только попасть не к тому командиру, «ты можешь стать пушечным мясом». По его словам, в рядах ВСУ процветает коррупция, нередко пропадает оборудование и техника. Также он добавил, что не хватает бронежилетов и аптечек первой помощи. Британец Мэтт Робинсон рассказал, что основная цель большинства приехавших с Запада иностранцев — поупражняться в стрельбе в людей. При этом он пожаловался, что из-за большой роли артиллерии в боевых действиях не все получают такую возможность. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Западные наемники на Украине признали превосходство российской армии. Беседы с солдатами опубликованы в Telegraph. «Мы здесь мальчики для битья, и что бы ни говорили про русских, у них профессиональная армия и очень много современного оружия», — заявил отставной британский морпех, участвовавший в боях в Киевской области, передает издание. Наемник сообщил, что на фоне других военных выделяются российские беспилотники, которые умело наводят артиллерию на позиции ВСУ и иностранцев. Другой американский военнослужащий по имени Майкл, имеющий опыт боев на Ближнем Востоке отметил, что стоит только попасть не к тому командиру, «ты можешь стать пушечным мясом». По его словам, в рядах ВСУ процветает коррупция, нередко пропадает оборудование и техника. Также он добавил, что не хватает бронежилетов и аптечек первой помощи. Британец Мэтт Робинсон рассказал, что основная цель большинства приехавших с Запада иностранцев — поупражняться в стрельбе в людей. При этом он пожаловался, что из-за большой роли артиллерии в боевых действиях не все получают такую возможность. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Безусловный приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.