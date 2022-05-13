Япония отказалась поставлять России свою технику

Новые антироссийские санкции Японии направлены на высокотехнологичное оборудование Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии расширило санкции в отношении России. В частности, новые ограничения касаются экспорта высокотехнологичных товаров, среди которых 3D-принтеры, квантовые компьютеры и другое оборудование.

«В соответствии с решением правительства от 10 мая вводится запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров. Настоящие меры вступают в силу 20 мая», — сообщается на сайте японского министерства.

Ограничения будут распространяться на оборудование для квантовых вычислений, 3D-принтеры и электронные микроскопы. По информации японских властей, данный запрет связан со спецоперацией РФ на Украине.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России.