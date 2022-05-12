12 мая 2022

Губернатор Шумков заставит чиновников убираться на кладбищах

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Визит врио губернатора Шумкова в деревню Пичугино. Курган, шумков вадим, субботник, портрет, обелиск
Губернатор Курганской области дал чиновникам важное поручение по поводу памятников Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главам округов и сельсоветов привести в порядок кладбища и следить за памятниками, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«С этого года поручил закрепить каждый памятник за определенным должностным лицом на постоянной основе. Поручил всем главам по завершению работ по приведению в порядок памятников и снятия остроты проблем с тушением пожаров, организовать последовательное приведение в порядок территорий кладбищ», — написал Шумков. Он поручил главам сельсоветов организовать уборку и установить мусорные баки. По словам губернатора, из областного бюджета оплатят работы и вывоз мусора на полигоны.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском муниципальном округе починят разрушающийся обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который хотели демонтировать еще в 2021 году. Ранее власти признали памятник непригодным для ремонта.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил главам округов и сельсоветов привести в порядок кладбища и следить за памятниками, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «С этого года поручил закрепить каждый памятник за определенным должностным лицом на постоянной основе. Поручил всем главам по завершению работ по приведению в порядок памятников и снятия остроты проблем с тушением пожаров, организовать последовательное приведение в порядок территорий кладбищ», — написал Шумков. Он поручил главам сельсоветов организовать уборку и установить мусорные баки. По словам губернатора, из областного бюджета оплатят работы и вывоз мусора на полигоны. Ранее URA.RU сообщало, что в Кетовском муниципальном округе починят разрушающийся обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который хотели демонтировать еще в 2021 году. Ранее власти признали памятник непригодным для ремонта.
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