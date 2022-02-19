Обелиск планировали демонтировать в 2021 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области разрушается обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который власти признали непригодным для ремонта. Его должны были демонтировать до 1 сентября 2021 года. Местный житель сообщил URA.RU, что обелиск остался на месте, и люди ежедневно проходят мимо разрушающегося памятника.

«Власти заявили, что демонтируют осенью, но памятник так и стоит. Разрушается. Люди ежедневно проходят мимо и видят это. А скоро 23 февраля», — рассказал житель.

И. о. главы Кетовского района Олег Язовских уточнил, что этот памятник находится на территории Железнодорожного сельсовета. Он объяснил URA.RU, что местные власти занимаются поиском средств для качественного демонтажа обелиска. Представители администрации планируют убрать памятник до 25 апреля.

У разрушающегося обелиска летом 2021 года частично отпадала штукатурка, и было сломано основание. Ранее местные власти сообщали, что в 2020 году в том же поселке открыли новый памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Так памятник выглядел в 2021 году. По словам местного жителя, он продолжает разрушаться