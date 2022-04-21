Власти долгое время планировали демонтировать обелиск (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области починят разрушающийся обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который хотели демонтировать еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил и. о. главы района Олег Язовских. Ранее власти признали памятник непригодным для ремонта.

«Мы начали работы проводить. Дожди сейчас сбили нас. До 9 мая мы однозначно там все закончим», — объяснил Язовских.

На сайте реготделения партии «Единая Россия» указано, что для ремонта уже закуплены все материалы. Язовских пояснил пресс-службе партии, что памятник сохранят по просьбе жителей.

Летом 2021 года у обелиска, который находится на территории Железнодорожного сельсовета, частично отпала штукатурка, и было сломано основание. Сначала его планировали демонтировать до 1 сентября 2021 года, а потом до 25 апреля 2022 года. В 2020 году в том же поселке открыли новый памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Ранее памятник признали непригодным для ремонта Фото: читатель URA.RU