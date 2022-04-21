21 апреля 2022

Курганские власти чинят аварийный обелиск, который хотели снести. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обелиск. Курган, обелиск
Власти долгое время планировали демонтировать обелиск (архивное фото) Фото:

В Кетовском районе Курганской области починят разрушающийся обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который хотели демонтировать еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил и. о. главы района Олег Язовских. Ранее власти признали памятник непригодным для ремонта.

«Мы начали работы проводить. Дожди сейчас сбили нас. До 9 мая мы однозначно там все закончим», — объяснил Язовских.

На сайте реготделения партии «Единая Россия» указано, что для ремонта уже закуплены все материалы. Язовских пояснил пресс-службе партии, что памятник сохранят по просьбе жителей.

Летом 2021 года у обелиска, который находится на территории Железнодорожного сельсовета, частично отпала штукатурка, и было сломано основание. Сначала его планировали демонтировать до 1 сентября 2021 года, а потом до 25 апреля 2022 года. В 2020 году в том же поселке открыли новый памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Ранее памятник признали непригодным для ремонта
Фото:

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан».

В Кетовском районе Курганской области починят разрушающийся обелиск, посвященный погибшим в Великой Отечественной войне, который хотели демонтировать еще в 2021 году. Об этом URA.RU сообщил и. о. главы района Олег Язовских. Ранее власти признали памятник непригодным для ремонта. «Мы начали работы проводить. Дожди сейчас сбили нас. До 9 мая мы однозначно там все закончим», — объяснил Язовских. На сайте реготделения партии «Единая Россия» указано, что для ремонта уже закуплены все материалы. Язовских пояснил пресс-службе партии, что памятник сохранят по просьбе жителей. Летом 2021 года у обелиска, который находится на территории Железнодорожного сельсовета, частично отпала штукатурка, и было сломано основание. Сначала его планировали демонтировать до 1 сентября 2021 года, а потом до 25 апреля 2022 года. В 2020 году в том же поселке открыли новый памятник землякам, погибшим в Великой Отечественной войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...