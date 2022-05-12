12 мая 2022

Курганский оборонный завод отправит работников на тушение пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганское оборонное предприятие отправит добровольцев для тушения пожаров Фото:
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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправит своих работников для помощи в тушении пожаров. Добровольцам обещают оплатить эти дни в двойном размере. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников завода.

«Мне позвонили и предложили пойти добровольцем, чтобы тушить пожары. Сказали, что смены оплатят в двойном размере. Говорят, что с завода должны повезти на автобусе и потом привезти обратно», — рассказал инсайдер.

На запрос URA.RU в пресс-службе КМЗ подтвердили факт сбора добровольцев. Более подробную информацию пообещали прокомментировать позднее.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Дежурство несут семь пожарных объектовой пожарной охраны предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.

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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправит своих работников для помощи в тушении пожаров. Добровольцам обещают оплатить эти дни в двойном размере. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников завода. «Мне позвонили и предложили пойти добровольцем, чтобы тушить пожары. Сказали, что смены оплатят в двойном размере. Говорят, что с завода должны повезти на автобусе и потом привезти обратно», — рассказал инсайдер. На запрос URA.RU в пресс-службе КМЗ подтвердили факт сбора добровольцев. Более подробную информацию пообещали прокомментировать позднее. Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Дежурство несут семь пожарных объектовой пожарной охраны предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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