Курганский оборонный завод отправит работников на тушение пожаров

Курганское оборонное предприятие отправит добровольцев для тушения пожаров Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Лесные пожары в России

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) отправит своих работников для помощи в тушении пожаров. Добровольцам обещают оплатить эти дни в двойном размере. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник из числа сотрудников завода.

«Мне позвонили и предложили пойти добровольцем, чтобы тушить пожары. Сказали, что смены оплатят в двойном размере. Говорят, что с завода должны повезти на автобусе и потом привезти обратно», — рассказал инсайдер.

На запрос URA.RU в пресс-службе КМЗ подтвердили факт сбора добровольцев. Более подробную информацию пообещали прокомментировать позднее.

Ранее URA.RU писало о том, что сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Дежурство несут семь пожарных объектовой пожарной охраны предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.