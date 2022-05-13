Сотрудники курганского завода тушат пожар на тюменской границе

13 мая 2022 в 13:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники курганского предприятия и жители деревни Боровлянка тушат природный пожар Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России Сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Информация об этом размещена в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте» «Опахивание, окарауливание пожара, местами тушение из ранцевых огнетушителей — вахту на границе Курганской и Тюменской областей вместе с работниками „Курганстальмост Лес“ и жителями деревни Боровлянка несут семь пожарных объектовой пожарной охраны нашего предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. Дежурство идет круглосуточно. Задача — локализовать территорию огня, не пустить его дальше», — указано в сообщении. В группе предприятия написано, что огонь подошел со стороны Упоровского района Тюменской области. Ситуацию держат под контролем Ранее URA.RU писало, что 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов. Сотрудники курганского завода несколько суток тушат пожар на границе с Тюменской областью Фото: официальная группа завода «Курганстальмост», «Вконтакте» Огонь пришел со стороны соседней области Фото: официальная группа завода «Курганстальмост», «Вконтакте» Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Информация об этом размещена в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте» «Опахивание, окарауливание пожара, местами тушение из ранцевых огнетушителей — вахту на границе Курганской и Тюменской областей вместе с работниками „Курганстальмост Лес“ и жителями деревни Боровлянка несут семь пожарных объектовой пожарной охраны нашего предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. Дежурство идет круглосуточно. Задача — локализовать территорию огня, не пустить его дальше», — указано в сообщении. В группе предприятия написано, что огонь подошел со стороны Упоровского района Тюменской области. Ситуацию держат под контролем Ранее URA.RU писало, что 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.