Сотрудники курганского завода тушат пожар на тюменской границе

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Сотрудники курганского предприятия и жители деревни Боровлянка тушат природный пожар Фото:
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Лесные пожары в России

Сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Информация об этом размещена в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте»

«Опахивание, окарауливание пожара, местами тушение из ранцевых огнетушителей — вахту на границе Курганской и Тюменской областей вместе с работниками „Курганстальмост Лес“ и жителями деревни Боровлянка несут семь пожарных объектовой пожарной охраны нашего предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. Дежурство идет круглосуточно. Задача — локализовать территорию огня, не пустить его дальше», — указано в сообщении. В группе предприятия написано, что огонь подошел со стороны Упоровского района Тюменской области. Ситуацию держат под контролем

Ранее URA.RU писало, что 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.

Сотрудники курганского завода несколько суток тушат пожар на границе с Тюменской областью
Фото:
Огонь пришел со стороны соседней области
Фото:

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Сотрудники завода «Курганстальмост» вместе с жителями деревни Боровлянка (Курганская область, Белозерский район) тушат природный пожар на границе с Тюменской областью. Информация об этом размещена в официальной группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте» «Опахивание, окарауливание пожара, местами тушение из ранцевых огнетушителей — вахту на границе Курганской и Тюменской областей вместе с работниками „Курганстальмост Лес“ и жителями деревни Боровлянка несут семь пожарных объектовой пожарной охраны нашего предприятия и пять работников хозяйственной службы завода. Дежурство идет круглосуточно. Задача — локализовать территорию огня, не пустить его дальше», — указано в сообщении. В группе предприятия написано, что огонь подошел со стороны Упоровского района Тюменской области. Ситуацию держат под контролем Ранее URA.RU писало, что 13 мая Тюмень окутал смог и сильный запах гари. Источниками задымления стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Из-за ситуации с пожарами в Курганской области власти до июня продлили запрет на посещение лесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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