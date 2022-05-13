Дым от пожаров в Курганской области накрыл тюменские города. Фото

13 мая 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени жалуются на то, что город окутан смогом и стойким запахом гари Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Источниками задымления в Тюмени стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее URA.RU писало о том, что с утра Тюмень накрыло смогом. Задымления и запах гари также были замечены в Тобольске и Ишиме. «Источниками задымления в Тюмени 13 мая являются природные пожары в Упоровском и Тюменском районах региона, а также в Курганской и Омской областях. Органами власти и местного самоуправления принимаются необходимые меры по ликвидации возникших пожаров, в том числе с применением авиации», — сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. В официальном telegram-канале регионального управления МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели работают над устранением последствий природных пожаров. «Задымление в городе вызвано природными пожарами. Все силы и средства направлены на их скорейшую локализацию и ликвидацию. Вместе с тем в зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени. На тушении пожаров в Тюменском и Упоровском районах в настоящее время задействованы вертолеты МИ-8 с водосливным устройством», — сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с применением мангалов. Тюмень накрыло дымом и стойким запахом гари Алексей Сергеев, читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Источниками задымления в Тюмени стали природные пожары в Упоровском и Тюменском районах, а также в Курганской и Омской областях. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Ранее URA.RU писало о том, что с утра Тюмень накрыло смогом. Задымления и запах гари также были замечены в Тобольске и Ишиме. «Источниками задымления в Тюмени 13 мая являются природные пожары в Упоровском и Тюменском районах региона, а также в Курганской и Омской областях. Органами власти и местного самоуправления принимаются необходимые меры по ликвидации возникших пожаров, в том числе с применением авиации», — сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области. В официальном telegram-канале регионального управления МЧС по Тюменской области сообщили, что спасатели работают над устранением последствий природных пожаров. «Задымление в городе вызвано природными пожарами. Все силы и средства направлены на их скорейшую локализацию и ликвидацию. Вместе с тем в зависимости от изменения ветра возможно появление дыма и запаха гари на территории Тюмени. На тушении пожаров в Тюменском и Упоровском районах в настоящее время задействованы вертолеты МИ-8 с водосливным устройством», — сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что с 15 апреля в Тюменской области действует особый противопожарный режим. Жителям региона запрещено посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне. В том числе, с применением мангалов.