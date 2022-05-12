Муж убитой в Голландии пермячки пытался покончить с собой

Йост Мартена пытался убить себя в тюремной камере Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Нидерландах Йост Мартена, подозреваемый в убийстве своей супруги, уроженки Перми, Анны Мартена и ее шестилетнего сына, в камере пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают его состояние как критическое, рассказали журналистам в местной прокуратуре.

«Он был найден в своей камере после попытки самоубийства. В настоящее время он находится в немецкой больнице. Его состояние критическое», — цитирует издание De Gelderlander сообщение прокуратуры Нидерландов.

Следователи сейчас выясняют, как стала возможной попытка суицида в тюремной камере. Прокуратура Голландии находится «в тесном контакте с немецкой системой правосудия».

Ранее URA.RU рассказывало, что тела Анны и ее сына обнаружили в их доме после пожара. Следователи заметили на них ножевые ранения. Мужа Анны, которого подозревают в убийстве, задержали на территории Германии, куда он бежал. Об Анне и ее отношениях с мужем агентству рассказывала ее близкая подруга Ксения Лаврская.