Муж убитой в Голландии пермячки пытался покончить с собой

В Нидерландах Йост Мартена, подозреваемый в убийстве своей супруги, уроженки Перми, Анны Мартена и ее шестилетнего сына, в камере пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают его состояние как критическое, рассказали журналистам в местной прокуратуре.
«Он был найден в своей камере после попытки самоубийства. В настоящее время он находится в немецкой больнице. Его состояние критическое», — цитирует издание De Gelderlander сообщение прокуратуры Нидерландов.
Следователи сейчас выясняют, как стала возможной попытка суицида в тюремной камере. Прокуратура Голландии находится «в тесном контакте с немецкой системой правосудия».
Ранее URA.RU рассказывало, что тела Анны и ее сына обнаружили в их доме после пожара. Следователи заметили на них ножевые ранения. Мужа Анны, которого подозревают в убийстве, задержали на территории Германии, куда он бежал. Об Анне и ее отношениях с мужем агентству рассказывала ее близкая подруга Ксения Лаврская.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П», будьте в курсе всех важных событий.
В Нидерландах Йост Мартена, подозреваемый в убийстве своей супруги, уроженки Перми, Анны Мартена и ее шестилетнего сына, в камере пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице, медики оценивают его состояние как критическое, рассказали журналистам в местной прокуратуре. «Он был найден в своей камере после попытки самоубийства. В настоящее время он находится в немецкой больнице. Его состояние критическое», — цитирует издание De Gelderlander сообщение прокуратуры Нидерландов. Следователи сейчас выясняют, как стала возможной попытка суицида в тюремной камере. Прокуратура Голландии находится «в тесном контакте с немецкой системой правосудия». Ранее URA.RU рассказывало, что тела Анны и ее сына обнаружили в их доме после пожара. Следователи заметили на них ножевые ранения. Мужа Анны, которого подозревают в убийстве, задержали на территории Германии, куда он бежал. Об Анне и ее отношениях с мужем агентству рассказывала ее близкая подруга Ксения Лаврская.