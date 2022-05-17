«Орден» ранее находился в центре Краснознаменной группы на Плотинке Фото: читатель URA.RU

Власти Екатеринбурга нашли трехметровый знак «Орден Ленина», который был в центре Краснознаменной группы, снесенной девять лет назад. На конструкции трещина, несколько вмятин. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к группе реставраторов. По его словам, поисковая операция ускорилась после того, как о ней утром 16 мая сообщило агентство.

«Выяснилось, что орден находился на складе МБУ „Зеленстрой“ (ул. 8 Марта, 204). Хотя искали полгода, и никто ничего про это не говорил», — поделился собеседник. Вице-мэр Рустам Галямов, курирующий восстановление Краснознаменной группы, находку подтвердил, добавив, что в ближайшее время орден отправят в Первоуральск — туда же, где приводят в нормальный вид огромные шпили Краснознаменной группы.

Она появилась на Плотинке в 1974 году — после того, как Свердловск получил высшую награду СССР — Орден Ленина. В 2013-м конструкцию спилили, сочтя ее устаревшей. Это спровоцировало недовольство широкого слоя горожан. Через некоторое время шпили Краснознаменной группы обнаружили в ужасном состоянии во дворе Октябрьского ДЭУ. Позднее их переместили на базу МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» (ВОИС).

Сейчас мэрия проводит опрос, в каком месте восстановить Краснознаменную группу. Горожанам предложены четыре варианта — перекресток улиц Героев России и Стрелочников, пересечение ул. Гагарина и проспекта Ленина; перекресток улицы Машиностроителей и проспекта Космонавтов, площадь Первой Пятилетки на Уралмаше. Исторической локации — Плотинки — в списке нет, поскольку власти ссылаются на серьезные гидротехнические ограничения.