Клава Кока попрощалась с цивилизацией

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Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Сейчас Клава Кока находится в Исландии Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока решила отказаться от благ городской инфраструктуры во время своего путешествия в Исландию. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

«Цивилизация — с ней планирую попрощаться на несколько ближайших дней», — заявила исполнительница. Далее она показала, что отправилась за город на водопады.

Ранее URA.RU рассказывало, что певица Клава Кока поделилась впечатлениями о том, как побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa. Также исполнительница рассказала, что ее клип на песню «Ла ла ла» набрал 30 миллионов просмотров.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока решила отказаться от благ городской инфраструктуры во время своего путешествия в Исландию. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. «Цивилизация — с ней планирую попрощаться на несколько ближайших дней», — заявила исполнительница. Далее она показала, что отправилась за город на водопады. Ранее URA.RU рассказывало, что певица Клава Кока поделилась впечатлениями о том, как побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa. Также исполнительница рассказала, что ее клип на песню «Ла ла ла» набрал 30 миллионов просмотров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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