Клава Кока попрощалась с цивилизацией

Сейчас Клава Кока находится в Исландии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Певица из Екатеринбурга Клава Кока решила отказаться от благ городской инфраструктуры во время своего путешествия в Исландию. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

«Цивилизация — с ней планирую попрощаться на несколько ближайших дней», — заявила исполнительница. Далее она показала, что отправилась за город на водопады.

Ранее URA.RU рассказывало, что певица Клава Кока поделилась впечатлениями о том, как побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa. Также исполнительница рассказала, что ее клип на песню «Ла ла ла» набрал 30 миллионов просмотров.