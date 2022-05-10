10 мая 2022
09 мая 2022

Клава Кока осталась в восторге от концерта британской певицы. «Культура очень отличается»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока вместе с Эльдаром Джараховым побывала на концерте певицы Dua Lipa Фото:

Певица из Екатеринбурга Клава Кока побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa, компанию ей составил блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Пара осталась в восторге от мероприятия, видеозаписи с концерта и свой отзыв Клава Кока выложила в официальном telegram-канале.

«Концерт мне очень понравился! Поняла, что знаю все ее песни. С первого трека все люди стояли, танцевали, пели. Конечно, культура очень отличается: на концертах в России люди стесняются вставать […] Музыка и энергетика тащат! Атмосфера вечеринки, сидеть вообще не хочется», — написала Клава Кока. Певица добавляет, что любит ходить на концерты, потому что они дарят вдохновение. А оно ей нужно, чтобы подготовить собственное шоу.

Компанию Клаве Коке составил Эльдар Джарахов. Совместные фото и видео также появились в telegram-канале певицы. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза.

Dua Lipa — 27-летняя певица косовского происхождения из Великобритании. Ее самые популярные треки Be The One, Love again, Levitating, а также совместная с Elton John песня Cold Heart.

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Певица из Екатеринбурга Клава Кока побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa, компанию ей составил блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Пара осталась в восторге от мероприятия, видеозаписи с концерта и свой отзыв Клава Кока выложила в официальном telegram-канале. «Концерт мне очень понравился! Поняла, что знаю все ее песни. С первого трека все люди стояли, танцевали, пели. Конечно, культура очень отличается: на концертах в России люди стесняются вставать […] Музыка и энергетика тащат! Атмосфера вечеринки, сидеть вообще не хочется», — написала Клава Кока. Певица добавляет, что любит ходить на концерты, потому что они дарят вдохновение. А оно ей нужно, чтобы подготовить собственное шоу. Компанию Клаве Коке составил Эльдар Джарахов. Совместные фото и видео также появились в telegram-канале певицы. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза. Dua Lipa — 27-летняя певица косовского происхождения из Великобритании. Ее самые популярные треки Be The One, Love again, Levitating, а также совместная с Elton John песня Cold Heart.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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