Клава Кока осталась в восторге от концерта британской певицы. «Культура очень отличается»

11 мая 2022 в 06:12 Размер текста - 17 +

Клава Кока вместе с Эльдаром Джараховым побывала на концерте певицы Dua Lipa Фото: telegram-канал Клавы Коки Певица из Екатеринбурга Клава Кока побывала на концерте популярной британской исполнительницы Dua Lipa, компанию ей составил блогер и музыкант Эльдар Джарахов. Пара осталась в восторге от мероприятия, видеозаписи с концерта и свой отзыв Клава Кока выложила в официальном telegram-канале. «Концерт мне очень понравился! Поняла, что знаю все ее песни. С первого трека все люди стояли, танцевали, пели. Конечно, культура очень отличается: на концертах в России люди стесняются вставать […] Музыка и энергетика тащат! Атмосфера вечеринки, сидеть вообще не хочется», — написала Клава Кока. Певица добавляет, что любит ходить на концерты, потому что они дарят вдохновение. А оно ей нужно, чтобы подготовить собственное шоу. Компанию Клаве Коке составил Эльдар Джарахов. Совместные фото и видео также появились в telegram-канале певицы. Ранее URA.RU рассказывало, что певица решила раскрыть свой личный номер телефона преданным фанатам. Также мы сообщали о клипе Клавы Коки, в котором снялись блогер Ида Галич и певица Глюкоза. Dua Lipa — 27-летняя певица косовского происхождения из Великобритании. Ее самые популярные треки Be The One, Love again, Levitating, а также совместная с Elton John песня Cold Heart.

