В прокуратуре Тюменской области произошло громкое назначение

13 мая 2022 в 16:02 Размер текста - 17 +

Прокурором Тобольской межрайонной прокуратуры назначен Андрей Сажин Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Тобольскую межрайонную прокуратуру возглавил Андрей Сажин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что он является главным кандидатом на эту должность. «Андрей Александрович Сажин назначен руководителем Тобольской межрайонной прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Об отставке предыдущего руководителя тобольского подразделения прокуратуры Валерия Пушкарева стало известно 16 января. По официальной информации, он ушел на пенсию. По данным официального сайта прокуратуры, Андрей Сажин родился в 1987 году в селе Сладково Тюменской области. После окончания Тюменского юридического института МВД России работал в органах внутренних дел, с 2013 года — в прокуратуре. 28 февраля 2019 года назначен прокурором Исетского района. Подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» , будьте в курсе всех важных событий.

Тобольскую межрайонную прокуратуру возглавил Андрей Сажин. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что он является главным кандидатом на эту должность. «Андрей Александрович Сажин назначен руководителем Тобольской межрайонной прокуратуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Об отставке предыдущего руководителя тобольского подразделения прокуратуры Валерия Пушкарева стало известно 16 января. По официальной информации, он ушел на пенсию. По данным официального сайта прокуратуры, Андрей Сажин родился в 1987 году в селе Сладково Тюменской области. После окончания Тюменского юридического института МВД России работал в органах внутренних дел, с 2013 года — в прокуратуре. 28 февраля 2019 года назначен прокурором Исетского района.