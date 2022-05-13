В мэрию Сургута назначен чиновник из Перми. Прогноз URA.RU сбылся

13 мая 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

В администрации Сургута назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Коновалов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства — Александр Коновалов. Он раньше работал во властных структурах Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В структурные подразделения администрации Сургута, городской думы, муниципальные предприятия произошла рассылка писем с указанием, что новым директором департамента архитектуры и градостроительства стал Александр Коновалов. Он раньше работал в „Корпорации развития Пермского края“ и считается, что чиновник является креатурой заместителя главы Сургута Григория Невоструева», — рассказал инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили факт назначения Коновалова. «Владимир Астраханцев переместился на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Владимира Астраханцева. К его работе в качестве управленца начали возникать вопросы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Сургуте назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства — Александр Коновалов. Он раньше работал во властных структурах Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В структурные подразделения администрации Сургута, городской думы, муниципальные предприятия произошла рассылка писем с указанием, что новым директором департамента архитектуры и градостроительства стал Александр Коновалов. Он раньше работал в „Корпорации развития Пермского края“ и считается, что чиновник является креатурой заместителя главы Сургута Григория Невоструева», — рассказал инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили факт назначения Коновалова. «Владимир Астраханцев переместился на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Владимира Астраханцева. К его работе в качестве управленца начали возникать вопросы.