В Сургуте назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства — Александр Коновалов. Он раньше работал во властных структурах Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.
«В структурные подразделения администрации Сургута, городской думы, муниципальные предприятия произошла рассылка писем с указанием, что новым директором департамента архитектуры и градостроительства стал Александр Коновалов. Он раньше работал в „Корпорации развития Пермского края“ и считается, что чиновник является креатурой заместителя главы Сургута Григория Невоструева», — рассказал инсайдер.
В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили факт назначения Коновалова. «Владимир Астраханцев переместился на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировали в мэрии.
Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Владимира Астраханцева. К его работе в качестве управленца начали возникать вопросы.
В Сургуте назначен новый директор департамента архитектуры и градостроительства — Александр Коновалов. Он раньше работал во властных структурах Пермского края. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В структурные подразделения администрации Сургута, городской думы, муниципальные предприятия произошла рассылка писем с указанием, что новым директором департамента архитектуры и градостроительства стал Александр Коновалов. Он раньше работал в „Корпорации развития Пермского края“ и считается, что чиновник является креатурой заместителя главы Сургута Григория Невоструева», — рассказал инсайдер. В департаменте массовых коммуникаций и аналитики администрации Сургута подтвердили факт назначения Коновалова. «Владимир Астраханцев переместился на позицию заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало о готовящейся отставке директора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Сургута Владимира Астраханцева. К его работе в качестве управленца начали возникать вопросы.